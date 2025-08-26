Grad

Огласио се градоначелник Тодоровић поводом отварања вртића у Заблаћу

G. D. Komentara (0)

Градоначелник Чачка Милун Тодоровић, који се опоравља од здравствених проблема, први пут се огласио поводом отварања новог вртића „Маслачак“ у Заблаћу.

-Првог септембра отворићемо нови вртић „Маслачак“ у Заблаћу. Скоро пет година борили смо се заједно са мештанима овог краја, а највише са родитељима, да више од 120 малишана крене у нови вртић. Радујем се са свима и веома сам срећан и задовољан што смо ово успели. Сигуран сам да ћемо и у будућности отварати нове вртиће и нове предшколске и школске установе – поручио је градоначелник Тодоровић.

Вртић „Маслачак“ биће свечано отворен у понедељак, 1. септембра 2025. Налази се у центру Заблаћа, а похађаће га малишани из Заблаћа, Балуге, Бањице, Јежевице, Вапе, Рајца, Брезовица, дела Кукића и Липнице и Виљуше.

