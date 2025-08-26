Чачак ускоро отвара врата Музеја кошарке: игра, сећање и идентитет града под истим кровом

Пише: др Милош Тимотијевић
Чачак ускоро улази у културну историју Србије као дом првог и јединог Музеја кошарке у земљи и региону. Ова установа ће чувати, тумачити и представљати једну од најславнијих спортских традиција на Балкану. Захваљујући подршци Града Чачка и Министарства културе Републике Србије, идеја стара више од деценије, коначно је преточена у реалност. У обновљеној згради легендарне Соколане, најстаријем спортском објекту ове врсте у Србији, приводе се крају завршне припреме за отварање установе која ће историју, емоције и дух игре претворити у трајно културно наслеђе.
Чачак, град у коме кошарка није само спорт, већ део колективног идентитета, ускоро добија свој дуго очекивани Музеј кошарке. Основни изложбени концепт и садржај сталне поставке осмислио је кустоски тим Народног музеја у Чачку, који је поставио темеље музеолошке приче, дефинисао наратив и обликовао историјски садржај изложбе.
Упркос бројним изазовима и дугом процесу реализације, ова установа постаће не само нови културни репер града, већ и простор у коме ће се дух игре непрестано трансформисати кроз музеолошки наратив – баш као и сама кошарка. Отварање музеја се очекује у јесен 2025. године, чим се стекну сви предуслови за потпуну техничку функционалност изложбеног простора.
Почетак једне идеје: прве иницијативе да Чачак добије Музеј кошарке
Идеја да Чачак добије свој Музеј кошарке, први пут је озбиљно покренута 2011. године, када су Радмило Мишовић, Милан Пеца Петронијевић и Зоран Биорац предложили да се оснује установа која ће чувати сећање на славну традицију чачанске кошарке. Основано је удружење „Мајстори баскета”, а као могуће локације за Музеј разматране су Ивковићева и Хаџићева кућа, као и изградња новог објекта поред стадиона ФК „Борац”.
Иако планови нису реализовани у 2015. години као што је најављивано, идеја није угашена. Нови замах пројекат добија 2021. године, када Чачак постаје Престоница културе Србије, а Музеј кошарке постаје један од стратешких приоритета овог пројекта који је уобличио тим под управом Бранка Ћаловића, директора Уметничке галерије „Надежда Петровић”.
Одлуком Градске управе Музеј кошарке је смештен у зграду некадашње Соколане, подигнуту између 1912. И 1914. године (најстарији објекат такве врсте у Србији), која је увек била симбол спорта и телесног васпитања у Чачку.
Изложбени концепт и дискурс Музеја кошарке развили су историчари кустоси Народног музеја у Чачку — др Милош Тимотијевић и Милан Лишанчић уз подршку Стефана Новичића, у сложеном и институционално координисаном процесу под руководством директора установе Делфине Рајић, који је трајао од октобра 2021. до августа 2025. године.
Музеј кошарке је замишљен као савремени, мултифункционални музејско-едукативни центар који ће повезати музеологију, историју спорта и савремене начине комуникације са публиком.
Мисија Музеја јасно је дефинисана – то је простор у којем се баштине, тумаче и презентују вредности кошарке као друштвено-културног феномена, са посебним освртом на локалне особености Чачка и његов значај у националном и регионалном контексту. Циљ није само хронолошко приказивање успона и успеха, већ и образовање, инспирациј и подстицање на спортски дух, заједништво и здрав начин живота. У том смислу, Музеј кошарке није замишљен само као простор за изложбу експоната – већ и као културни и друштвени центар који се непрестано развија, што ће бити задатак будућих колега који ће радити у овој установи.
Са свешћу да музеји нису статичне институције, Музеј кошарке у Чачку је замишљен као жив систем — музеј у настајању — отворен за континуирано унапређивање и нове наративе. Поставка ће у будућности бити допуњена предметима које грађани и бивши спортисти желе да поклоне или позајме. Треба истаћи да је Музеј кошарке од почетка тако конципиран да буде отворен за нове предлоге, иницијативе и даривања.
Као први музеј у целини посвећен националној кошаркашкој традицији, Музеј кошарке у Чачку биће јединствен у Србији и региону. Зато његов значај превазилази локални ниво и представљаће културно обележје целе Србије.
Град Чачак је за дом будућег Музеја кошарке изабрао зграду некадашње Соколане, место дубоко укорењену у спортску историју града. Архитектонско преобликовање зграде Соколане поверено је студију „Примавера” из Чачка, који је у сарадњи са Регионалним заводом за заштиту споменика културе у Краљеву и Градом Чачком, дефинисао приземље, изглед галерије, положај степеништа и посебних просторија намењених Радмилу Мишовићу, Драгану Кићановићу и Жељку Обрадовићу. Централно степениште осмишљено је као „трибина” за публику и место за мултимедијалне презентације. На поду је задржан паркет, а на галерији кошеви, како би цео простор имао обрисе кошаркашког терена.
Логотип Музеја кошарке израдио је Славимир Стојановић Футро, професор Факултета примењених уметности у Београду. Град Чачак је потом ангажовао проф. др Миу Давид са Техничког факултета у Новом Саду за дизајн и архитектуру сталне поставке. Њен тим је у сарадњи са кустосима Народног музеја у Чачку предложио модерно и иновативно решење, које је подразумевало измештање степеништа са центра терена. Овај предлог није прихваћен и на основу одлуке Града Чачка и Министарства културе Републике Србије, примењено је другачије решење, прилагођено специфичностима простора и околностима реализације пројекта.
Студију „Примавера” поверен је задатак довршавања архитектонских и дизајнерских сегмената музеја. Обликовали су улазни хол, зидне рељефне скулптуре од облица са силуетама кошаркаша на спрату Соколане и визуелни идентитет просторија посвећених Мишовићу, Кићановићу и Обрадовићу.
Дизајн највећег дела сталне поставке осмислило је предузеће „Моделарт архитекти“ из Новог Сада, према упутствима кустоса др Милоша Тимотијевића – хронолошки и тематски преглед развоја кошарке у Југославији, Србији и Чачку, „Хол славних“ и детаљан временски преглед – тајмлајн кошаркашког развоја од 1891. до 2024. године. Потом је технички тим „Моделарт архитеката“ са Тимотијевићем и Новичићем и реализово комплетно постављање изложбеног материјала у Соколани, водећи рачуна да сваки детаљ подржи причу коју изложба жели да саопшти публици, али и да се остави простор за допуну сталне поставке са новим предметима. Овом приликом се захваљујемо Дејану Митеву и његовом предузећу „Моделарт архитекти” из Новог Сада које је ван уговорене обавезе, дакле без новчане накнаде, дизајнирало највећи део сталне поставке.
Шта ће посетиоци видети?
Наслов изложбе „Музеј кошарке – од првог помена до савременог доба” прати главну поруку: Чачак – град кошарке. Оваква порука није пука флоскула, већ оквир у коме је изграђен читав музеолошки и визуелни идентитет установе.
Комплексност концепта огледа се и у самом распореду поставке, која обухвата приземље и спрат зграде, подељене у више целина. Приземље је посвећено развоју југословенске, српске и чачанске кошарке са низом тематских целина. Централна пажња на спрату посвећена је великанима чачанске кошарке – Радмилу Мишовићу, Драгану Кићановићу и Жељку Обрадовићу – као и „Холу славних” у коме се налази панорама свих значајних кошаркаша који су из Чачка или су играли за чачанске клубове.
Посебна вредност концепта Музеја кошарке је и у његовој флексибилности. Музејска поставка је отворена за допуне, измене и унапређења, у складу са развојем спорта, интересовањем публике и појавом нових музејских предмета. Као и сама кошарка, Музеј је замишљен као жив систем који се прилагођава времену, публици и будућим наративима.
Иако је стална поставка завршена, спрат музеја у почетној фази неће бити доступан посетиоцима. Разлог није технички, већ се чека званична дозвола за приказивање каријера Жељка Обрадовића, Радмила Мишовића и Драгана Кићановића. Верујемо да ће се у најскоријој будућности то и догодити, и да ће се Музеј кошарке обогатити новим предметима важним за спортски идентитет нашег града, Србије, некадашње Југославије, али и Европе.
Музеј кошарке већ сада поседује низ важних предмета, од соколске опреме, преко кошаркашке опреме, до медаља. Овом приликом захваљујемо се нашим дародавцима: Слободану Бобу Стефановићу, Мирјани Копривици Марковић, Зорану Цоку Антоновићу, Сави Ковачевићу, Радосаву Шљивићу, Добрилу Јојићу, Горану Денићу Гоцу.
Шта недостаје – а шта се очекује
Највећи број потенцијалних дародаваца чека да се Музеј кошарке званично отвори како би поклонили или само уступили своје предмете за излагање. У складу са том чињеницом осмишљен је и велики слободан простор за будуће излагање предмета, јер је Музеј кошарке суштински музеј у настајању.
Иста оцена важи и за постављање бројних мултимедијалних уређаја који ће у будућности обогатити сталну поставку и доживљај посетилаца. Недостатак финансија одложио је спровођење овог плана.
Важна особеност садашње сталне поставке су и верне реплике медаља које су освојиле мушке и женске кошаркашке репрезентације Југославије и Србије од 1959. до 2023. године. У питању је јединствена колекција која се може видети само у Музеју кошарке у Чачку. Копије медаља урадио је атеље академског вајара Небојше Савовића Неса.
Просторије посвећене легендама чачанске кошарке дизајнерски су потпуно опремљене, али ће у блиској будућности добити свој пуни изглед и значај тек са излагањем предмета који су им припадали.
Осим што ће чувати богату историју игре, Музеј ће бити место где ће неки будући кустоси и сарадници, у чији ентузијазам и посвећеност не сумњамо, стално истраживати и представљати нове приче о чачанским кошаркашким великанима.
Поглед у будућност
Отварање Музеја кошарке у Чачку представља резултат вишегодишњег рада кустоса Народног музеја у Чачку. Међутим, предстојеће званично отварање сталне поставке је тек први корак, јер предстоје важни задаци запошљавање стручњака који ће успешно водити Музеј кошарке, као и обезбеђивање стабилног финансирања за ову установу, која би на основу свог профила у догледно време требала до добије пуну управљачку самосталност, а не да буде само издвојено одељење Народног музеја у Чачку.
Постоји реална потреба да се Музеј кошарке што пре формално профилише као самостална институција, са сопственим буџетом, програмом и правном структуром, што би омогућило боље управљање, видљивост на културној мапи Србије и јачање сарадње са спортским, образовним и културним актерима у земљи, региону, Европи, али и са САД.
***
Отварањем Музеја кошарке, Чачак добија институцију од националног значаја, јединствену по тематици и концепту, која ће достојно чувати и промовисати његову најпознатију спортску традицију. Стална поставка је резултат упорности и стручног рада кустоса Народног музеја у Чачку и подршке институција које су препознале значај пројекта. Будући кустоси и сарадници имаће пријатан задатак да развијају сталну поставку, обогаћујући је новим предметима и причама, како би Музеј остао важна тачка на културној мапи не само Чачка и Србије, већ и целог региона. На крају још једном треба истаћи да Музеј кошарке није само прича о спортским трофејима, већ о страсти, идентитету и заједништву једног града – и позив свим генерацијама да у будућности ту причу граде заједно.