DVANAESTOGODIŠNJI OGNJEN NIKOLIĆ – JEDAN OD NAJMLAĐIH BORACA ZA ZAŠTITU PRIRODE

Ognjena Nikolića možete često sresti u blizini Morave. Na leđima ranac, u rukama foto-aparat, korača tiho, jer tako najbolje „hvata“ dobar ugao i svetlo za svoj omiljeni motiv – ptice! Ovog učenika Osnovne škole „Milica Pavlović“ ljubav prema životinjama dovela je pre dve godine u Društvo “Sove na oprezu”. Najmlađi je aktivan član, pa je tako nedavno bio i deo ekipe koja radi zimski popis ptica u Čačku i okolini. Nastoji da svojim vršnjacima prenese deo svog interesovanja. Nenametljivo. I ne obeshrabruje se ako ga od prve ne razumeju. Za sada je uspeo da svojom pričom “zarazi” celu porodicu, majku Žanu i oca Nikolu, koji su ponosni na sve ono što radi. Mlađa braća, Simon, a posebno trogodišnji Gavrilo, su već i sami pomalo na Ognjenovom putu.

Nove okolnosti zbog pandemije ostavile su Ognjenu dosta slobodnog vremena, koje je želeo da iskoristi na najbolji način. Tako je i došao do “Sova” i beskrajnog sveta ptica, o kojima sada zna zaista mnogo. Sve što je mogao da nađe od literature već je pročitao. Ipak, najviše je, priznaje, saznao “na terenu”, jer i sa porodicom često odlazi na Jelicu, Kablar, jezero Međuvršje. Sada zna nekoliko desetina ptica, najviše barske i rečne ptice (“možda zato što i sam volim da plivam”), kao i šumske koke i poneku grabljivicu.

– Čini mi se da se sada ljudi malo više interesuju za okolinu, da više brinu o zagađenju. Dok je trajao “karantin”, mnoge životinje su se približile naseljima, ne samo u Srbiji, već i u celom svetu. To je i mene podstaklo da se više zainteresujem za prirodu i da poželim da budem jedan od boraca da ovu planetu sačuvamo i za buduće generacije.

U nedavnoj akciji zimskog brojanja ptica na jezeru Međuvršje video je liske, barske kokice, ćubaste patke, sive čaplje, kormorane, vodomare, pliske… To su samo neke vrste ptica koje nabraja Ognjen, opisujući lepotu raznovrsnosti prirode, ali, kako i sam kaže, ugroženoj baš najviše od nas ljudi.

Foto: lična arhiva O. Nikolića

– Zabolelo me kada sam video gomilu plastike koja pliva po površini jezera. Mislim da je zagađenje najveći problem kod nas, jer ljudi bacaju smeće, ne obazirući se koga će to i koliko ugroziti. I to svi vidimo, ali svojoj okolini štetimo i mnogim proizvodima, a da to ne znamo. Posebno su baš ptice osetljive na te otrove – kaže Ognjen.

Mnogo toga se nauči u porodici, ali se interesovanja, posebno u detinjstvu, najviše stiču u druženju. Ognjen vršnjacima iz škole često “provuče” priču o kojoj sada mnogo više zna. Nekada uspe da ih zainteresuje, ali smatra da čovek kad-tad mora da shvati, koliko lošeg činimo svetu u kome živimo.

– Ako nestanu mnoge vrste životinja, pa i ptice, poremetiće se ekosistem, čiji smo i mi deo. Ako to ne dozvolimo, biće i nama bolje – siguran je on.

Svoj Čačak za desetak godina vidi kao mnogo uredjeniji i čistiji grad. Posebno Moravu, kojoj želi da opet postane veliko kupalište.

– Prirodu moramo čuvati, štititi od zagađenja… To nije teško, samo malo da promenimo navike – poručuje Ognjen.

V. T.

I FOTOGRAFIJA VIŠE OD HOBIJA

Od malena je, kaže, sakupljao i čitao knjige o životinjama. Pa i igračke su mu bile uglavnom iz životinjskog carstva, koje je vremenom zamenio sa brojnim kućnim ljubimcima. Među njima je i šestogodišnji papagaj, na čiju muzikalnost je posebno ponosan, jer ga je Ognjenov deda naučio da zviždi nekoliko melodija. Od prošle godine počeo je ozbiljnije da se bavi i fotografijom, prošao je obuku u Foto klubu “Format”. Skoro da ne prodje dan da ne dodje na Moravu, ustaljenom rutom – iza silosa gde pokušava da objektivom “uhvati” fazane, a onda do same reke. Tu uvek pronađe neki lep kadar.