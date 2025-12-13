ЛУСТЕР 3
Електродистрибуција: Планирани радови за НЕДЕЉУ, 14. децембар

           Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на  реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у недељу, 14. 12. 2025. године, у временском интервалу од:

  • 09:00 до 14:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Љубићу – потес Растоке и Мариновићи, у Коњевићима – у пољу и Растокама, као и потрошачи у Прељинској Балузи. 
  • У понедељак 15. 12. 2025. од 08:00 до 15:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Заблаћу, код вртића, извод ка Лукићима и школи, као и потрошачи у Горњој Трепчи, засеок Слатина извод ка Лазовићима.

      У случају лоших временских услова, радови ће бити одложени за други термин, о чему ће корисници бити на време обавештени.

