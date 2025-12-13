Електродистрибуција: Планирани  радови за НЕДЕЉУ, 14. децембар

Dok se porodica Zarić čiji sin Miloš ne govori i ne hoda, svim silama trudi da prikupi novac za njegovo lečenje, za to vreme dvojica ljudi uzimaju novac iz kutija postavljenih za lečenje ovog dečaka! Snimak iz Čačka, na kom se jasno vidi kako na kiosku fast fuda, dok kupuju sebi pljeskavicu, dva muškarca pljačkaju […]

