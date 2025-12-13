ПОЧЕЛА ОБУKА ПОЉОПРИВРЕДНИКА ЗА УПОТРЕБУ ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
НАКОН ПРОВЕРЕ ЗНАЊА, ПОЛАЗНИЦИ ДОБИЈАЈУ СЕРТИФИКАТЕ
На Агрономском факултету је недавно почела обука за употребу хемијских средстава за заштиту биља. Обавезу да прођу ову обуку имају сви пољопривредни произвођачи који се професионално баве производњом и продајом хране. Након провере знања, пољопривредницима се издају сертификати на период од пет година и они ће бити услов за куповину препарата за заштиту биља, али и за добијање субвенција.
Законска обавеза свих произвођача пољопривредних производа намењених тржишту, што подразумева пласман робе на пијацама или преко различитих откупних центара и хладњача, јесте да имају картицу професионалних корисника средстава за заштиту биља. Сва регистрована пољопривредна газдинства, односно, носилац или члан пољопривредног газдинства у Србији, требало би да имају картице или сертификате професионалних корисника средстава за заштиту биља.
– Ова обука је прелазни корак којим ће сви полазници који уплаћују таксе од 3.440 динара стећи право да им буду израђене картице на основу којих ће куповати средства за заштиту биља у пољопривредним апотекама. То је неопходно да би се пратила потрошња средстава за заштиту биља у Е-аграру према површинама које су пријављене, како би се на тај начин практично увео један од облика контроле потрошње хемијских препатрата који се користе у биљној производњи. Са друге стране, то је неопходно и држави да би имала контролу потрошње активних супстанци које произвођачи купују. Дакле, свако регистровано пољопривредно газдинство које пласира своје производе на тржишту требало би да има картицу полазника основне обуке професионалног корисника средстава за заштиту биља – истакла је др Снежана Танасковић, редовни професор Агрономског факултета у Чачку.
Осим пољопривредника, картицу би требало да имају сви они који се баве услужно применом средстава за заштиту биља – радници у градским службама типа „Градског зеленила“ или приватне компаније које услужно обављају такве третмане. Сви они би требало да буду носиоци ових сертификата. Са друге стране, сертификат није потребан онима који се пољопривредом баве аматерски – пензионерима, бакама, декама, који производе различито пољопривредно биље за потребе својих породица. Они ће набављати хемијске препарате за заштиту биља у пољопривредним апотекама у мањим количинима, литар, два или нешто више раствора одређеног препарата, који ће одмах примењивати у својим баштама или воћњацима.
– Захваљујући овим обукама биће успостављена контрола куповине хемијских препарата за заштиту биља. Пољопривредници ће моћи да их набаве искључиво у пољопривредним апотекама и то само препарате који су регистровани за промет и продају на нашем тржишту, тако да ће бити успостављена централна база података о промету хемијских средстава за заштиту биља, што је изузетно значајно. Током новембра реализовано је осам обука са око 400 полазника. Министарство пољопривреде је овластило 32 правна лица – пољопривредне факултете и подручне пољопривредне саветодавне и стручне служба да организују обуку за пољопривреднике. Сматрам да резултати у овој обуци неће изостати. У овој фази када имамо добровољно пријављивање људи, ово није тако лош полазни резултат, јер је довољно што се сам механизам обуке покренуо. Рок је давно истекао, механизам смо покренули и то је јако битно, јер је пред нама отварање поглавља 28 о безбедности хране на путу приступања Европској унији. Контрола продаје и примене средстава за заштиту биља је први корак да на тржишту добијемо што безбедније производе у здравственом смислу – навела је др Танасковић.
Полазници једнодневне обуке имају могућност да се упознају са превентивним мерама које треба да предузму у поступку припреме и примене средстава за заштиту биља, да добију инструкције шта би требало да ураде са амбалажом употребљених препарата, да сагледају какве су њихове обавезе, као и основна начела којих би требало да се придржавају. Веома је битно поштовање каренце, односно периода који треба да протекне од последње примене препарата до употребе производа, независно од тога да ли је реч о исхрани, преради или припреми сточне хране, јер се остаци пестицида ланчано преносе на крајњег корисника. Нестручна примена средстава за заштиту биља, како је наглашено на обуци, може бити и узрок хроничних или акутних тровања особа које су на терену примењивале те препарате. Један од проблема који би требало да буде решен захваљујући овим обукама је искорењавање појаве коришћења пестицида који се набављају на црном тржишту.
Пољопривредници сматрају да ће им ова обука помоћи приликом употребе хемијских препарата за заштиту биља, јер се на том плану суочавају са бројним недоумицама.
– Сматрам да је ова обука веома битна за пољопривредне произвођаче. Имамо проблема, посебно када је реч о употреби пестицида и самом одлагању амбалаже. Не знамо где треба да одложимо амбалажу, а да то буде безбедно и нешкодљиво за људе, животну средину и пчеле које су значајно угрожене. Дугорочно гледано, ова обука има изузетну важност за све нас – истакао је Милош Петровић, пољопривредни произвођач и доцент на Агрономском факултету у Чачку.
– Ова обука треба да подигне свест пољопривредника, на првом месту о значају правилне употребе пестицида за очување животне средине и људског здравља. Овде треба да науче шта треба да раде са амбалажом хемијских препарата које су употребили и да ли хемијске третмане биља обављају на исправан начин када је реч о механизацији и опреми. Битно је да се подигне колективна свест о свему томе. Највећи проблеми су непридржавање каренце и коришђење препарата који су забрањени за употребу и повучени са нашег тржишта, што би требало да се сузбије у корену – рекао је Ненад Поповић, руководилац производње у Институту за воћарство, који се такође бави пољопривредом.
Заинтересованост пољопривредника за обуку полако расте, а главна предност је то што се обуке одржавају у зимском периоду, када у сеоским домаћинствима има далеко мање посла, истакла је Снежана Марковић Ђуровић из Центра за развој села у Заблаћу.
Обуци на Агрономском факултету је присуствовало више од 70 полазника.
В. С.