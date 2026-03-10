Društvo Selo

Kompanija „KRUŠKA”: AKCIJSKE CENE!

Kompanija „KRUŠKA”, ovlašćeni distributer i serviser traktora i gotovo svih domaćih i uvoznih brendova poljoprivredne mehanizacije

Svi koji su zainteresovani za nabavku poljoprivredne mehanizacije, više informacija o svim mašinama i priključnim uredjajima  iz prodajnog asortimana mogu dobiti pozivom na brojeve telefona: 

032/373-323,  032/ 809-333, 066 /373 323 ili lično u prostorijama Kompanije – Prodajni centar “KRUŠKA” Mojsinje, kod Čačka

office@kruskashop.rs

Celokupnu ponudu naših proizvoda i usluga možete videti i na sajtu: www.kruskashop.rs

ЗИМА, СУНЧАНО, Фото: Г. Д.
Društvo

Данас топло, повремено киша, температура до 21 степен

G. D.

Данас променљиво облачно са сунчаним интервалима. Местимично киша и пљускови с грмљавином, чешћим и са већом количином падавина у Војводини, централној и источној Србији. Јутарња температура од 3 до 12 степени, највиша дневна од 16 до 21. Облачност из средње Европе данас доноси кишу и пљускове. Ипак, топао Медитерански ваздух остаје над Балканом.  Јутарња температура […]
Aktuelno Društvo

ЧАЧАНИ ЧИТАЈУ “ЧАЧАНСКИ ГЛАС“

v. d.

Доктор стоматологије Предраг Пантовић се током читаве своје професионалне каријере труди да нашим суграђанима омогући што лепши осмех. Др Пантовић је веома везан за Чачак, а једна од нерскидивих спона између њих је и “Чачански глас“. Читање “Гласа“ за мене представља прави ритуал. Волим да знам шта се дешава у нашем граду, а то најбоље […]
Društvo

Preminula još četiri pacijenta na kovid odeljenjima u Čačku

I. М.

Tokom protekla 24 časa, na kovid odeljenjima čačanske bolnice tokom preminula su još četiri pacijenta. Tri su iz Čačka (68, 72 i 89 godina), a jedan iz Ivanjice (70). U trećem talasu korona epidemije u Moravičkom okrugu do sada je preminula 151 osoba, od kojih je 107 iz Čačka. Na kovid odeljenjima čačanske bolnice hospitalizovano […]

