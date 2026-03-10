Kompanija „KRUŠKA”: AKCIJSKE CENE!

Kompanija „KRUŠKA”, ovlašćeni distributer i serviser traktora i gotovo svih domaćih i uvoznih brendova poljoprivredne mehanizacije

Svi koji su zainteresovani za nabavku poljoprivredne mehanizacije, više informacija o svim mašinama i priključnim uredjajima iz prodajnog asortimana mogu dobiti pozivom na brojeve telefona:

032/373-323, 032/ 809-333, 066 /373 323 ili lično u prostorijama Kompanije – Prodajni centar “KRUŠKA” Mojsinje, kod Čačka

office@kruskashop.rs

Celokupnu ponudu naših proizvoda i usluga možete videti i na sajtu: www.kruskashop.rs