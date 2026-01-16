квар водовод
Grad

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 16. јануар

G. D. Komentara (0)

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 16. јануар

Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњим кваровима на водоводној мрежи у Улици кнегиње Љубице, код броја 13.

На тим локацијама је могуће редуковано снабдевање водом док трају радови.

– Молимо учеснике у саобраћају, да испоштују привремену вертикалну сигнализацију у току радова. У најкраћем року наше екипе трудиће се да отклоне квар на мрежи. Извињавамо се потрошачима због могућих неугодности услед редукованог снабдевања водом – саопштавају из „Водовода“.

За пријаву кварова и све додатне информације телефони: 5529-009 и 5561-571  од 7 до 15 часова, као и 5562-524 дежурни телефон 24 сата дневно.

Slične Vesti
Društvo Grad Kultura Zabava

„ЛЕПОТА ЈЕ КАД ПОЗАЈМИШ ТЕЛО И ДУХ…”

vladecaglas

СЕРИЈАЛ „ЧАЧАНСКИ РАСАДНИК” ОТПОЧЕО ГОСТОВАЊЕМ ЧАЧАНИНА МИЛУТИНА МИЛОШЕВИЋА Гостовање глумца Милутина Милошевића у родном граду је својеврсна потврда да се из расадника културе враћа и радо прича о завичају управо кроз програм „Чачански расадник”. Као сегмент у оквиру пројекта „Чачак – прва Национална престоница културе Србије” у петак, 7. априла одржан је програм „У главној […]
Grad

RIMSKE TERME BIĆE OTVORENE ZA POSETIOCE DVA PUTA NEDELJNO

I. М.

Narodni muzej Čačak saopštio je da će istorijski lokalitet Rimske terme biti otvoren za posetioce tokom jula i avgusta.  Ulaz će biti omogućen radnim danima – utorkom i četvrtkom od 9- 15 časova, a ulaz je slobodan. Rimske terme u centru Čačka otkrivene su prilikom iskopavanja temelja za novu stambenu zgradu. Zaštitna arheološka iskopavanja su […]
Društvo Grad Zabava

Поново Берза грамофонских плоча у нашем граду

G. D.

У недељу, 27. октобра, од 9,30 до 15,30 часова, у „Српском пабу“ у Чачку, у Улици браће Глишића бр. 4, биће организована Берза грамофонских плоча. -Због великог интересовања Берза грамофонских плоча се поново организује у нашем граду. Сваки пут је све више излагача и све је интересантнија понуда. Ту се могу пронаћи и неки ретки […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.