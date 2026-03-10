Народни посланици из Чачка отварају врата за разговор са грађанима
Обавештавамо јавност да ће народни посланици из Чачка, у циљу директније комуникације и бољег заступања интереса наших суграђана у Народној скупштини Републике Србије, започети са редовним пријемом грађана.
Пријем ће се одржавати сваког понедељка, у термину од 10.00 до 12.00 часова, у просторијама Градске управе града Чачка, канцеларија број 206.
Позивамо све суграђане који имају предлоге, иницијативе или желе да укажу на одређене проблеме из надлежности народних посланика, да дођу у наведеном термину како бисмо кроз директан дијалог радили на унапређењу квалитета живота у нашем граду.
Ваш глас је важан за наш заједнички рад у парламенту.
Место: Градска управа града Чачка
Време: Сваки понедељак, 10:00 – 12:00 часова
Извор: кабинет градоначелника