град лето Фото: В. Ј.
Grad

Народни посланици из Чачка отварају врата за разговор са грађанима

G. D. Komentara (0)

Народни посланици из Чачка отварају врата за разговор са грађанима

Обавештавамо јавност да ће народни посланици из Чачка, у циљу директније комуникације и бољег заступања интереса наших суграђана у Народној скупштини Републике Србије, започети са редовним пријемом грађана.

Пријем ће се одржавати сваког понедељка, у термину од 10.00 до 12.00 часова, у просторијама Градске управе града Чачка, канцеларија број 206.

Позивамо све суграђане који имају предлоге, иницијативе или желе да укажу на одређене проблеме из надлежности народних посланика, да дођу у наведеном термину како бисмо кроз директан дијалог радили на унапређењу квалитета живота у нашем граду.

Ваш глас је важан за наш заједнички рад у парламенту.

Место: Градска управа града Чачка

Време: Сваки понедељак, 10:00 – 12:00 часова

Извор: кабинет градоначелника

Slične Vesti

пијаца
Društvo Grad

ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР, 7. АПРИЛ

G. D.

    НАЗИВ РОБЕ 07. 04. Пројино брашно 180-200 Кромпир  100-120 Пасуљ 280-600 Паприка 400-450 Парадајз 250-300 Краставци 250-300 Тиквице 300 Цвекла 100 Спанаћ 100-150 Купус 50-160 Целер 300-400 Першун веза 50 Шаргарепа 100-120 Зелени лист купуса 60-80 Зелена салата 50-50 Црни лук 150-180 Бели лук  800-1000 Шампињони 350 Броколи  350 Празилук 160-180 Карфиол 350 Плави патлиџан […]
Grad Kultura

„Приступачност за све“

G. D.

У понедељак, 6. новембра, у Уметничкој галерији „Надежда Петровић“ у Чачку одржана је једнодневна едукација „Приступачност за све“, посвећена доступности музејских садржаја особама са оштећеним видом, слепим и слабовидим особама. Едукацију су водиле колегинице из Тифлолошког музеја у Загребу – Нина Сивец, директорка и виши кустос, Жељка Сушић, виши кустос, и Жељка Боснар Салихагић, музејски […]
Društvo Grad Zabava

Поново Берза грамофонских плоча у нашем граду

G. D.

У недељу, 27. октобра, од 9,30 до 15,30 часова, у „Српском пабу“ у Чачку, у Улици браће Глишића бр. 4, биће организована Берза грамофонских плоча. -Због великог интересовања Берза грамофонских плоча се поново организује у нашем граду. Сваки пут је све више излагача и све је интересантнија понуда. Ту се могу пронаћи и неки ретки […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.