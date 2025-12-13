ПОБЕДИО ВИДЕО СПОТ ИВАЊИЧКИХ ВОЛОНТЕРА

Волонтери Црвеног крста Ивањица и ове године су освојили прво место на републичком конкурсу „Kрв живот значи“ у категорији видео спотова. Признање је добио Kлуб 25 Црвеног крста Ивањица кога чине ученици средње школе. Односи се на промоцију добровољног давалаштва крви. Њихова победа је снажна потврда активне улоге младих у промоцији добровољног давалаштва крви, али и хуманости уопште.
Прошле године прво место припало је подмлатку ОТЈ Црвеног крста Ивањица (категорија од 5. до 8. разреда).
Свечана додела награда поводом Светског дана волонтера организована је у седишту Црвеног крста Србије, чиме је додатно истакнута важност њиховог креативног рада у промоцији добровољног давања крви.
Такође, на локалном нивоу, бројни ученици из ивањичких вртића и школа освојили су заслужена признања за најбоље ликовне, литерарне и мултимедијалне радове, чиме су допринели целокупном успеху и промоцији добровољног давалаштва крви.
Kонкурс „Kрв живот значи“ изузетно је важан јер доприноси формирању свести о значају добровољног, анонимног и неплаћеног давања крви већ од најранијег узраста. Kроз уметничко изражавање, деца и млади постају свесни одговорности према заједници и уче да је хуманост кључна вредност.
Овај конкурс није само такмичење у креативности, већ темељ за будуће генерације добровољних давалаца крви.
У знак захвалности за допринос и изузетан успех, Црвени крст Ивањица организоваће свечану доделу награда и признања за најбоље радове у узрасним категоријама: предшколци, ученици од 1. до 4. разреда, ученици од 5. до 8. разреда и средњошколци.
