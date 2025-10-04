Aktuelno Kultura Selo

СЕЛО, НЕКАДАШЊЕ ИГРЕ И МЛАДОСТ КАО УПОРИШТЕ!

vladecaglas Komentara (0)

ОТВОРЕНИ ,,МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА“ У ПРИЈЕВОРУ!

У суботу, 4. октобра, у Пријевору је отворена манифестација ,,Михољски сусрети села“. Манифестацију је отворио Ило Михајловски, народни посланик. Основни циљ манифестације је ојачавање веза и комуникације између села, као и подсећање старих на дечије игре, али и упознавање млађих са некадашњом забавом. Овај пројекат је подржан од стране Министарства за бригу о селу. Организатор је Град Чачак, а суорганизатор Центар за неговање традиције.

Мештани Пријевора и околних села су спортским надметањем, гастрономском и етно понудом учврстили везе и подсетили на вредност очувања традиционалних вредности.

Владан Милић, заменик градоначелника, истакао је да се овим видом манифестације, коју је Министарство за развој села прошле године оформило и Чачак прихватио, на овај начин подсећају и млади значаја традиције и некадашњих игара. Истакао је да је видно да се ови Сусрети у позну јесен развијају уз све већи број младих, деце, што је упориште оваквих окупљања!

Културно-уметнички програм отворен је песмом ,,Ово је Србија“, у извођењу солисте Милице Матовић, проф. српског језика и књижевности. Уследила је игра кола Културно-уметничког друштва ,,Бамби“ под уметничким вођством Николе Новаковића.

Након Културно-уметничког програма, Друштво дијабетичара Чачак учествовало је у манифестацији са акцијом раног откривања и превенције шећерне болести и промоцијом здравих навика.

Спортске игре отпочеле су у 12.00 часова, а по завршетку истих уследило је проглашење победника у свим надметањима. Игре су подељене у на три циљне групе: деца, жене и мушкарци.

Детаљније у наредном издању ,,Чачанског гласа“…

Милица Матовић

Slične Vesti
Selo

МОСТ У МРЧАЈЕВЦИМА ЗАВРШЕН ПРЕ РОКА И ОТВОРЕН ЗА САОБРАЋАЈ

G. D.

МОСТ У МРЧАЈЕВЦИМА ЗАВРШЕН ПРЕ РОКА И ОТВОРЕН ЗА САОБРАЋАЈ Нови мост преко Западне Мораве у Мрчајевцима, уместо старог који је срушен у јунским поплавама, завршен је пре рока и пуштен у саобраћај, а данас га је заједно са градоначелником Чачка Милуном Тодоровићем, обишао министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Горан Весић. -Три и по месеца […]
Aktuelno Selo

ПАЉЕЊЕ СТРЊИШТА И РАСТИЊА ЈЕ ВЕОМА ОПАСНО!

V. S.

Руководилац стручно-оперативног тима за заштиту од пожара Града Чачка Братислав Зечевић, истиче да је ово период године када су могуће учесталије појаве пожара на сеоском подручју, јер пољопривредници врло често прибегавају паљењу отпада биљног порекла, пренебрегавајући чињеницу да то може довести до нежељених последица. У сарадњи са Комуналном полицијом, чланови стручно-оперативног тима већ неколико година […]

културни центар
Aktuelno Društvo Grad Kultura

Концерт етно групе „ЗЛАТНИК“

G. D.

ПОНЕДЕЉАК, 2. ДЕЦЕМБАР – Концерт етно групе ЗЛАТНИК Етно група Златник ствара и изводи компоноване песме инспирисане нашом културном баштином. Извођачи традиционалне музике, који промовишу српску и балканску музику у свету. Чланови групе су различитих година и занимања, али их све спаја љубав према песми и музици. Златник је основан са циљем да негује и чува од […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.