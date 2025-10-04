СЕЛО, НЕКАДАШЊЕ ИГРЕ И МЛАДОСТ КАО УПОРИШТЕ!

ОТВОРЕНИ ,,МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА“ У ПРИЈЕВОРУ!
У суботу, 4. октобра, у Пријевору је отворена манифестација ,,Михољски сусрети села“. Манифестацију је отворио Ило Михајловски, народни посланик. Основни циљ манифестације је ојачавање веза и комуникације између села, као и подсећање старих на дечије игре, али и упознавање млађих са некадашњом забавом. Овај пројекат је подржан од стране Министарства за бригу о селу. Организатор је Град Чачак, а суорганизатор Центар за неговање традиције.
Мештани Пријевора и околних села су спортским надметањем, гастрономском и етно понудом учврстили везе и подсетили на вредност очувања традиционалних вредности.
Владан Милић, заменик градоначелника, истакао је да се овим видом манифестације, коју је Министарство за развој села прошле године оформило и Чачак прихватио, на овај начин подсећају и млади значаја традиције и некадашњих игара. Истакао је да је видно да се ови Сусрети у позну јесен развијају уз све већи број младих, деце, што је упориште оваквих окупљања!
Културно-уметнички програм отворен је песмом ,,Ово је Србија“, у извођењу солисте Милице Матовић, проф. српског језика и књижевности. Уследила је игра кола Културно-уметничког друштва ,,Бамби“ под уметничким вођством Николе Новаковића.
Након Културно-уметничког програма, Друштво дијабетичара Чачак учествовало је у манифестацији са акцијом раног откривања и превенције шећерне болести и промоцијом здравих навика.
Спортске игре отпочеле су у 12.00 часова, а по завршетку истих уследило је проглашење победника у свим надметањима. Игре су подељене у на три циљне групе: деца, жене и мушкарци.
Детаљније у наредном издању ,,Чачанског гласа“…
Милица Матовић