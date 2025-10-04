ПРОМОЦИЈА КУЛТУРЕ ЧИТАЊА И УЧЕЊА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

ЈОШ ЈЕДАН ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКАТ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ И ЈЕЗИЧКЕ ШКОЛЕ „BLACKBIRD“
Дугогодишња успешна сарадња Језичке школе „Blackbird“ и Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ потврђена је још једним заједничким пројектом који је представљен прошлог петка, 26. септембра, у великој сали ове установе културе. Реч је о такмичењу, односно, квизу знања након месец дана читања књига на енглеском језику, у коме ће учествовати ученици шестог разреда основних школа „Др Драгиша Мишовић“ и „Милица Павловић“. Такмичење ће крајем октобра бити реализовано у Градској библиотеци.
За Градску библиотеку „Владислав Петковић Дис“ и Језичку школу „Blackbird“, почетак јесени и нове академске године је идеално време да се обележи постигнут успех у претходној години и промовишу култура читања и учења страних језика. Истовремено, свечаним програмом у великој сали Градске библиотеке, 26. септембра је обележен Европски дан језика.
Поред доделе Кембриџових сертификата полазницима „Blackbird“-a, представљен је још један пројекат, које ова језичка школа реализује у сарадњи са Градском библиотеком, углавном, са Одељењем стране књиге и Одељењем за децу и младе. Иначе, ова школа је највећи припремни центар за Кембриџ испите у Чачку, до сада је припремила више од 1.700 кандидата и стекла многа домаћа и међународна признања за квалитет наставе.
– Један од реализованих заједничких пројеката је и изложба „Био једном један језик“ која је била посвећена дечјим класицима на различитим светским језицима, а која је током лета била постављена у Овчар Бањи. Ово предавање је посвећено култури учења језика, односно, читања и разумевања текста, језичкој вештини која је прилично занемарена, посебно у учењу енглеског језика, а и у припреми за међународне испите који су полазницима јако битни. Читајући књиге на енглеском језику полазници ће имати бољи учинак и брже ће напредовати – нагласио је за наш лист Љубомир Васојевић, директор Језичке школе „Blackbird“, који је кроз предавање најавио нови заједнички пројекат са Градском библиотеком и две основне школе, „Др Драгиша Мишовић“ и „Милица Павловић“. Наставници енглеског језика са ученицима шестог разреда који се добровољно пријаве учествоваће на такмичењу у квизу знања након месец дана читања књига на енглеском језику. Књиге које ће ђаци читати су такозвани „ридери“ који су посебно дизајнирани за учење страних језика. Највише их има за енглески језик, али постоје и за друге језике.
–То су оригинална књижевна дела која су писали стручњаци прилагодивши их вокабулару и нивоу знања језика А2, односно, А2+ заједничког европског оквира. Кембриџова библиотека је јединствена по томе што не ради прераду класика. Стручњаци у Кембриџу су пре десетак година почели да праве малу библиотеку прилагођених „ридера“, оригиналних књижевних дела са актуелним, занимљивим темама и различитим жанровима. У школи „Blackbird“ ово такмичење се организује већ пар година и веома је успешно, јако је добар одзив, јер деца воле да читају и да кроз квиз знања покажу шта су научила. У сарадњи са Градском библиотеком желимо да ову иницијативу проширимо и на основне школе – рекао је Васојевић.
Посебан подстицај за учеснике у квизу знања биће награде за школе, а реч је о мини библиотекама „ридера“, како би заживело читање књига на страном језику.
Н. Р.
Фото: Архива школе „Blackbird“