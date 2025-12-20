ЛУСТЕР 3
Društvo

Електродистрибуција: Планирани радови за НЕДЕЉУ, 21. децембар

G. D. Komentara (0)

Електродистрибуција: Планирани радови за НЕДЕЉУ, 21. децембар

           Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на  реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у недељу, 21.12.2025. године, у временском интервалу од 09:00 до 14:00 часова без електричне енергије бити потрошачи  у Коњевићима – у пољу и Растокама, као и потрошачи у Прељинској и Љубићској Балузи. 

      У случају лоших временских услова, радови ће бити одложени за други термин, о чему ће корисници бити на време обавештени.

Slične Vesti
Društvo

ДЕБАТА ЦЕНТРА ЗА САМОСТАЛНИ ЖИВОТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ СРБИЈЕ

vesna

КРЕИРАЊЕ МЕРА ЗАЈЕДНИЧКИ ЗАДАТАК ВЛАСТИ И ГРАЂАНА У Србији се не зна поуздано укупан број особа са инвалидитетом, веома је присутан проблем сиромаштва, не постоји много установа за трајни смештај, још су веома присутне предрасуде и дискриминација… Постоје помаци, али они су недовољни, у многим срединама још се не назире социјално-економско укључивање рањивих група, у […]
Aktuelno Društvo

ХУМАНИ ЖЕЛЕЗНИЧАРИ

V. Т.

У Здравственој амбуланти Железничке станице у Чачку Друштво добровољних давалаца крви Железнице Србије “Кап по кап” данас је организовало традиционалну пролећну акцију. Осим бројних радника “Железнице Србије” из Чачка, који у овим и за њих економски тешким временима показују хуманост, редовној акцији добровољних давалаца крви одазвале су се и њихове колеге из оближњих места, као и […]
Društvo

Delovi Trnave danas i sutra sedam sati bez struje

G. D.

Zbog radova na mreži niskog napona danas će bez električne energije biti potrošači u Trnavi, ispod škole, oko igrališta i servisa „Lučo“, u vremenskom periodu od 9:00 do16:00 časova. Radovi će biti nastavljeni i sutra u istom vremenskom intervalu.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.