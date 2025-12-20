Електродистрибуција: Планирани радови за НЕДЕЉУ, 21. децембар

Zbog radova na mreži niskog napona danas će bez električne energije biti potrošači u Trnavi, ispod škole, oko igrališta i servisa „Lučo“, u vremenskom periodu od 9:00 do16:00 časova. Radovi će biti nastavljeni i sutra u istom vremenskom intervalu.

