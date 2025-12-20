Електродистрибуција: Планирани радови за НЕДЕЉУ, 21. децембар
Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у недељу, 21.12.2025. године, у временском интервалу од 09:00 до 14:00 часова без електричне енергије бити потрошачи у Коњевићима – у пољу и Растокама, као и потрошачи у Прељинској и Љубићској Балузи.
У случају лоших временских услова, радови ће бити одложени за други термин, о чему ће корисници бити на време обавештени.