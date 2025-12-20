„ЉУДИЋИ“ НАДАХНУТИ СТВАРАЛАШТВОМ БРАНКА В. РАДИЧЕВИЋА

Još 96 poljoprivrednika iz Čačka preuzelo je juče ugovore o dodeli podsticajnih sredstava, za šta je lokalna samouprava ove godine opredelila 42 miliona dinara. U prvom krugu ugovore je potpisalo 160 poljoprivrednika. Aleksandar Pavlović iz Trnave, koji obrađuje 18 hektara zemlje, konkurisao je kod Grada za sredstva kako bi kupio traktor. – Bavim se stočarsko-povrtarskom proizvodnjom […]

