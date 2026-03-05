струја, лустер
Grad

Електродистрибуција Планирани радови за ПЕТАК, 6. март

            Планирани радови за ПЕТАК, 6. март

           Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на  реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у петак, 06. 03. 2026. године, у временском интервалу од:

  • 09:00 до 17:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у делу Рожаца, засеоци Лазино Брдо и Брезице
  • 09:00 до 11:00 часова без електричне енергије биће потрошачи  у делу Чачка, насеље око Лупњаче и Гурман кафане. – 11:00 до 13:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у делу Прељине, око Мотела Ливаде.

