Електродистрибуција: Планирани радови за понедељак, 15. децембар
Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у понедељак, 15. 12. 2025. године, у временском интервалу од 08:00 до 15:00 часова без електричне енергије бити потрошачи у Заблаћу, код вртића, извод ка Лукићима и школи, као и потрошачи у Горњој Трепчи, засеок Слатина извод ка Лазовићима.
У случају лоших временских услова, радови ће бити одложени за други термин, о чему ће корисници бити на време обавештени.