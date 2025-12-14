Електродистрибуција: Планирани радови за понедељак, 15. децембар

Mladi volonteri sredjivali prostor spomen-kompleksa u Prijevoru U okviru programskih aktivnosti Udruženja „Zelena jabuka“, mladi volonteri uređivali su javni prostor koji se nalazi u neposrednoj blizini objekta Mesne zajednice Prijevor. Meštani su sa zadovoljstvom pozdravljali mlade ljude koji su uređivali prostor oko spomenika i „osvežavali“ imena boraca, palih u prethodnim ratovima, koja su uklesana na […]

