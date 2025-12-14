СТРУЈА
Društvo

Електродистрибуција: Планирани радови за понедељак, 15. децембар

G. D. Komentara (0)

Електродистрибуција: Планирани радови за понедељак, 15. децембар

          Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на  реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у понедељак, 15. 12. 2025. године, у временском интервалу од 08:00 до 15:00 часова без електричне енергије бити потрошачи у Заблаћу, код вртића, извод ка Лукићима и школи, као и потрошачи у Горњој Трепчи, засеок Слатина извод ка Лазовићима.

      У случају лоших временских услова, радови ће бити одложени за други термин, о чему ће корисници бити на време обавештени.

