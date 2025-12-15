Aktuelno

ОД ДАНАС ПОЈАЧАНА КОНТРОЛА САОБРАЋАЈА

У периоду од 15. до 21. децембра 2025. године, у 34 европске земље чланице организације ROADPOL (мрежа саобраћајних полиција Европе), биће спроведена међународна акција појачане контроле саобраћаја усмерена на откривање прекршаја управљања возилом под дејством алкохола и психоактивних супстанци.

С обзиром на то да је тренутно период великог броја слава и корпоративних прослава, као и да предстоје новогодишњи и божићни празници, активности саобраћајне полиције биће првенствено усмерене на откривање и санкционисање прекршаја управљања возилом под дејством алкохола и психоактивних супстанци.

Напомињемо да су у периоду од 1. јануара до 30. новембра 2025. године, возачи под дејством алкохола изазвали 57 саобраћајних незгода са погинулим лицима и 1.448 саобраћајних незгода са повређеним лицима на путевима у Републици Србији. Наведени подаци показују да су алкохолисани возачи изазвали сваку седму саобраћајну незгоду са погинулим или повређеним лицима. По основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима задржано је преко 12.000 лица. Како би се очувало што повољније стање безбедности саобраћаја, у наредном периоду у контроли саобраћаја, биће ангажовани сви расположиви алкометри и дрога тестови, као и максимално расположив број припадника саобраћајне полиције.

Министарство унутрашњих послова апелује на грађане да празнике прославе одговорно, да не управљају возилом уколико су конзумирали алкохол или психоактивне супстанце и да одговорним понашањем дају директан допринос очувању безбедности саобраћаја на путевима.

