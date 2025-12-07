струја, лустер
Društvo

Електродистрибуција: Планирани радови за ПОНЕДЕЉАК, 8. децембар

G. D. Komentara (0)

           Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на  реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у понедељак, 08. 12. 2025. године, у временском интервалу од 09:00 до 16:00 часова без електричне енергије бити потрошачи у Горњој Горевници, око школе, дома, засеоци Ћукавац, Добретићи, Дубље, Бачевци и око трафостанице Едисон, у Вранићима – засеок Нешовановићи и Миоковцима  – засеок Луке. 

      У случају лоших временских услова, радови ће бити одложени за други термин, о чему ће корисници бити на време обавештени.

