пијацаа, фото: В. Ј.
Društvo

ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

ПИЈАЦа Фото: В. Јовичић
Фото: В. Јовичић
     НАЗИВ РОБЕ   05. 12.
Пројино брашно 150
Кромпир 100-120
Пасуљ 300-650
Паприка 100-350
Парадајз 150-200
Краставци 150-200
Тиквице 250
Цвекла 120-150
Спанаћ 250-300
Купус 40-60
Целер 250-500
Першун веза 50
Шаргарепа 150-200
Зелени лист купуса 100
Зелена салата 70-100
Црни лук 100-120
Бели лук 800-1000
Шампињони 400-450
Броколи 250-300
Празилук 150-200
Карфиол 100-120
Плави патлиџан 100
Кисели купус 200-250
Млади лук (веза)        80
Ротква 120-150
Ротквице 80
Боранија  
Корнишони 250
Крушке 150-300
Јабуке 150-250
Шљиве  
Грожђе 200-300
Лубенице  
Мед 1200-1400
Диње  
Суве шљиве 600-700
Дуње 300-350
Мушмуле 300-350
Трешње  
Кајсије  
Брескве  
Јагоде  
Малине 1200
Лимун 250
Јужно воће (поморанџе,мандарине) 210-250
Лешници 1кг 2000
Језгра ораси 1200
Очишћена живина 299-500
Јаја 17-22
Кајмак 1000-1500
Сир 500-900
Пршута 1500-3000
Сланина 800-1400
Суџук 1400
СТОЧНА ПИЈАЦА  
Телад  
Дебеле свиње  
Прасад  
Овце  
Јагњад  
Пшеница 35
Кукуруз 35
Јечам 35
ШАРАН 749
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ 839
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ 479
ГИРИЦЕ 299
ОСЛИЋ ХЕК 599
ФИЛЕТ СОМА 539
СКУША 870
ХАРИНГА 399
ПАСТРМКА 799
ТОЛСТОЛОБИК 449

