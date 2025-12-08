ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

|НАЗИВ РОБЕ
|05. 12.
|Пројино брашно
|150
|Кромпир
|100-120
|Пасуљ
|300-650
|Паприка
|100-350
|Парадајз
|150-200
|Краставци
|150-200
|Тиквице
|250
|Цвекла
|120-150
|Спанаћ
|250-300
|Купус
|40-60
|Целер
|250-500
|Першун веза
|50
|Шаргарепа
|150-200
|Зелени лист купуса
|100
|Зелена салата
|70-100
|Црни лук
|100-120
|Бели лук
|800-1000
|Шампињони
|400-450
|Броколи
|250-300
|Празилук
|150-200
|Карфиол
|100-120
|Плави патлиџан
|100
|Кисели купус
|200-250
|Млади лук (веза)
|80
|Ротква
|120-150
|Ротквице
|80
|Боранија
|Корнишони
|250
|Крушке
|150-300
|Јабуке
|150-250
|Шљиве
|Грожђе
|200-300
|Лубенице
|Мед
|1200-1400
|Диње
|Суве шљиве
|600-700
|Дуње
|300-350
|Мушмуле
|300-350
|Трешње
|Кајсије
|Брескве
|Јагоде
|Малине
|1200
|Лимун
|250
|Јужно воће (поморанџе,мандарине)
|210-250
|Лешници 1кг
|2000
|Језгра ораси
|1200
|Очишћена живина
|299-500
|Јаја
|17-22
|Кајмак
|1000-1500
|Сир
|500-900
|Пршута
|1500-3000
|Сланина
|800-1400
|Суџук
|1400
|СТОЧНА ПИЈАЦА
|Телад
|Дебеле свиње
|Прасад
|Овце
|Јагњад
|Пшеница
|35
|Кукуруз
|35
|Јечам
|35
|ШАРАН
|749
|ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ
|839
|ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ
|479
|ГИРИЦЕ
|299
|ОСЛИЋ ХЕК
|599
|ФИЛЕТ СОМА
|539
|СКУША
|870
|ХАРИНГА
|399
|ПАСТРМКА
|799
|ТОЛСТОЛОБИК
|449