МАМОГРАФСКИ ПРЕГЛЕДИ ОД 11. ДЕЦЕМБРА

Дом здравља Ивањица организује бесплатне мамографске прегледе дојки жена старости од 45 до 69 година које их нису обавиле у претходне две године, као и оних од 40 година које имају позитивну породичну анамнезу за карцином дојке.
Мамограф ће почевши од 11. децембра радити сваког дана од 9 до 18 часова.
Неопходно је преглед унапред заказати путем телефона 032 515 22 66 и 065/8793151 радним данима у времену од 10 до 14 часова.
За преглед је потребна лична карта или неки други идентификациони документ.Организују се у циљу превенције и раног откривања рака дојке.
Акција бесплатног скрининга се обавља у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” и Министарством здравља Републике Србије.
