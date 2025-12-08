Ivanjica

МАМОГРАФСКИ ПРЕГЛЕДИ ОД 11. ДЕЦЕМБРА

Дом здравља Ивањица организује бесплатне мамографске прегледе дојки жена старости од 45 до 69 година које их нису обавиле у претходне две године, као и оних од 40 година које имају позитивну породичну анамнезу за карцином дојке.

Мамограф ће почевши од 11. децембра радити сваког дана од 9 до 18 часова.

Неопходно је преглед унапред заказати путем телефона 032 515 22 66 и 065/8793151 радним данима у времену од 10 до 14 часова.

За преглед је потребна лична карта или неки други идентификациони документ.Организују се у циљу превенције и раног откривања рака дојке.

Акција бесплатног скрининга се обавља у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” и Министарством здравља Републике Србије.

