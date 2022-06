ПОРУКА КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ У ДОМУ КУЛТУРЕ: БУДИМО КАО ПЧЕЛЕ

Univerzitet u Kragujevcu i kompanija Endava potpisali Sporazum o saradnji Podrška obrazovanju IT stručnjaka u Šumadiјskom okrugu Procenjuje se da u Šumadijskom okrugu postoji potreba za zapošljavanjem novih 200 do 300 inženjera informacionih tehnologija godišnje. U cilju podrške obrazovanju IT stručnjaka u ovom delu Srbije, kompanija Endava potpisala je sporazum o saradnji sa Univerzitetom u […]

