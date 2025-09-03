У ПРВОМ РАЗРЕДУ 223 УЧЕНИКА

Према подацима Школске управе Чачак, у девет ивањичких основних школа ове школске године је по први пут у школске клупе село 223 ђака. То је за четири мање него прошле године.
Тренд мањег броја деце настављен је у сеоским образовним установама. Само један ученик првог разреда уписан је у Ковиљу а на Братљеву и у Кушићима по два. Школа у Међуречју има три, она у Катићима четири, а у Девићима осам првака. Приличка школа уписала је 21 ученика у први разред. Две градске школе имају највећи број ученика који крећу у школу- ОШ „Кирило Савић“ 69, а ОШ „Милинко Кушић“ 113 првака.
-Ови подаци су упозорење и стрепња за судбину појединих школа која је сваке године све неизвеснија. Школе у овом обиму опстају искључиво захваљујући разумевању Министарства просвете, пре свега Школске управе за Моравички округ и локалне самоуправе. Као и до сада настава се организује у комбинованим одељењима првог циклуса у свим школама где је укупно мање од десет ученика од првог до четвртог разреда у целој школи. У другом циклусу образовања, од петог до осмог разреда, сва одељења без обзира на број ученика наставу изводе самостално по разреду што је резултат разумевања Школске управе за потребе колега који остају без норме и часова у другачијој организацији рада. Директори основних школа заиста учине напор и труд да у околностима са малим бројем ученика сваке године истакну и реалне и нереалне разлоге за опстанак оваквих одељења у којима је по један ученик који сам прати наставу од свог петог до осмог разреда. Школа за те ученике представља више од образовне заједнице, представља центар једног света који је свет изван куће, па у том смислу верујемо да као Школска управа доносимо одлуке у најбољем интересу ученика. Школе са већим бројем одељења и наставници запослени у њима немају овакав вид бриге, каже начелница Школске управе Моравичког округа, Слађана Парезановић.
Сходно одлуци СО од 27. јуна, уместо уџбеника биће исплаћена једнократна новчана помоћ родитељима ученика од првог до четвртог разреда основне школе. Износ од 12.000 динара уплаћује се из општинског буџета на рачун једног од родитеља.
Додајмо да се у Гимназију и Техничку школу у Ивањици уписало у први разред 206 ученика у планиран број одељења. Како кажу у Школској управи, „Техничка је понудила велики број образовних профила, а Гимназија се препознаје као школа која обезбеђује услове рада, подршку и бригу о ученицима какве се не могу добити у другим, или бар не у већим државним школама. Зато је штета што родитељи не препознају ресурсе које имају у Ивањици и што један део ученика своје средњошколско образовање наставља ван Ивањице“.
J.С.