Grad

ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА У ПОЉОПРИВРЕДИ НОВАЦ ДОБИЛА 563 ПОЉОПРИВРЕДНИКА

admin Komentara (0)

У ПОНЕДЕЉАК ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА

Град Чачак ове године определио је укупно 145 милиона динара за Конкурс за подситацијна средстава у пољопривреди за 563 пољопривредника који су испунили услове. Конкурс је био обједињен за 2024. и 2025. годину, пошто се пријавио већи број пољопривредника него што је планирано. Ребалансом ће бити опредељена додатна средстава за све оне који су испунили услове конкурса.

Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој

–  Укупно 145.000.000 динара определили смо за ту намену, 143.000.000 односи се на директне мере, а 1.250.000 опредељено је за посебан Конкурс за куповину обрадивог пољопривредног земљишта за младе пољопривреднике до 45 година – рекао је  Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој.

Гојгић је истакао да је обезбеђен новац, тако да сваки произвођач који је имао исправну документацију добије подстицајна средства.

–  У доста локалних самоуправа конкурс траје до утрошка средстава и не додају се нова средства, тако да одређен број људи остане испод црте, код нас то није случај. Иста нам је пракса и код мера енергетске ефикасности. Увек тежимо ка томе да сви који конкуришу и имају исправну документацију добију средства. Током трајања конкурса давали смо информације о томе која је документација потребна, јер пољопривредни произвођачи време више посвећују раду него процедурама, па тако гледамо да свима максимално изађемо у сусрет – казао је Гојгић и додао да ће потписивање уговора са првом групом пољопривредних произвођачима који су остварили подстицајна средстава у пољопривреди на овогодишњем конкурсу који обухвата 2024. и 2025. годину, бити у понедељак, а исплата непосредно након тога.

Бојан Гавриловић, руководилац групе за пољопривреду

Бојан Гавриловић, руководилац групе за пољопривреду, истакао је да је ове године највише новца издвојено за меру куповине трактора, која је била приоритет.

–  Новчана средства у износу од 700.000, опредељена су за куповину трактора, док је за остале мере било опредељено 500.000 динара. Чак, 69 пољопривредника је купило трактор уз подстицај Града Чачка, а што се тиче осталих мера највише је било за наводњавање и прикључне машине, где је конкурисало и добило средства око 300 пољопривредника, 27 пољопривредника конкурисало је и добило средства за куповину земљишта, а 28 за куповину телади за тов, док је око 30 пољопривредника конкурисало за остављање женске телади – рекао је Гавриловић.

Виолета Јовичић

Slične Vesti
Grad

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОСЕТИО ДЕЖУРНЕ У НОВОГОДИШЊОЈ НОЋИ

G. D.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОСЕТИО ДЕЖУРНЕ У НОВОГОДИШЊОЈ НОЋИ Градоначелник Чачка Милун Тодоровић, након што је са Чачанима на Градском тргу дочекао 2022. годину, заједно са својим сарадницима, посетио је у новогодишњој ноћи дежурне раднике ПУ Чачак, Хитне помоћи, испоставе Саобраћајне полиције и Ватрогасно-спасличаку службу. –Запослени у овим службама су ноћас радили како би сви Чачани били безбедни. […]

БЕБЕ, ДВЕ
Društvo Grad Zdravstvo

ЈУЧЕ РОЂЕНА ДВА ДЕЧАКА

G. D.

Јуче су у Породилишту чачанске Болнице рођена ДВА ДЕЧАКА. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и општина Ивањица и Лучани. Извор: Ча глас

ФОТО: МИМА ЗИНДОВИЋ
Društvo Grad

Облачно и топло, понегде могуће непогоде с градом и олујним ветром

G. D.

ИЗВОР:РТС Иако је крај маја и даље нас прати променљиво, нестабилно време. Данас облачно, местимично с кишом, пљусковима и грмљавином, чешћим у другом делу дана. Понегде су могуће непогоде с градом и олујним ветром. Највиша дневна температура од 22 до 25 степени. У уторак променљиво, топло и нестабилно, местимично са кишом и локалним пљусковима са грмљавином. Понегде […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.