ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА У ПОЉОПРИВРЕДИ НОВАЦ ДОБИЛА 563 ПОЉОПРИВРЕДНИКА

У ПОНЕДЕЉАК ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА
Град Чачак ове године определио је укупно 145 милиона динара за Конкурс за подситацијна средстава у пољопривреди за 563 пољопривредника који су испунили услове. Конкурс је био обједињен за 2024. и 2025. годину, пошто се пријавио већи број пољопривредника него што је планирано. Ребалансом ће бити опредељена додатна средстава за све оне који су испунили услове конкурса.
– Укупно 145.000.000 динара определили смо за ту намену, 143.000.000 односи се на директне мере, а 1.250.000 опредељено је за посебан Конкурс за куповину обрадивог пољопривредног земљишта за младе пољопривреднике до 45 година – рекао је Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој.
Гојгић је истакао да је обезбеђен новац, тако да сваки произвођач који је имао исправну документацију добије подстицајна средства.
– У доста локалних самоуправа конкурс траје до утрошка средстава и не додају се нова средства, тако да одређен број људи остане испод црте, код нас то није случај. Иста нам је пракса и код мера енергетске ефикасности. Увек тежимо ка томе да сви који конкуришу и имају исправну документацију добију средства. Током трајања конкурса давали смо информације о томе која је документација потребна, јер пољопривредни произвођачи време више посвећују раду него процедурама, па тако гледамо да свима максимално изађемо у сусрет – казао је Гојгић и додао да ће потписивање уговора са првом групом пољопривредних произвођачима који су остварили подстицајна средстава у пољопривреди на овогодишњем конкурсу који обухвата 2024. и 2025. годину, бити у понедељак, а исплата непосредно након тога.
Бојан Гавриловић, руководилац групе за пољопривреду, истакао је да је ове године највише новца издвојено за меру куповине трактора, која је била приоритет.
– Новчана средства у износу од 700.000, опредељена су за куповину трактора, док је за остале мере било опредељено 500.000 динара. Чак, 69 пољопривредника је купило трактор уз подстицај Града Чачка, а што се тиче осталих мера највише је било за наводњавање и прикључне машине, где је конкурисало и добило средства око 300 пољопривредника, 27 пољопривредника конкурисало је и добило средства за куповину земљишта, а 28 за куповину телади за тов, док је око 30 пољопривредника конкурисало за остављање женске телади – рекао је Гавриловић.
Виолета Јовичић