Контролом грађевинских радова у вртићу „Сунце“ утврђено да је објекат безбедан

Грађевинска инспекција, заједно са Занатском задругом „Универзал“, односно, комисијом сачињеном од два члана одговарајуће струке јуче, 2. септембра, извршила je контролу на радовима који су изведени у вртићу „Сунце“, које се налази у оквиру ПУ “Радост”.

Извештај комисије је да су сви радови који су извршени на санацији прокишњавања, а подразумевају замену пломљеног црепа и замену вентилационе главе, урађени према свим важећим грађевинским стандардима. Уједно је преконтролисано стања кровне конструкције и кровног покривача на кровној равни, где је примећено прокишњавање. Констатовано је да је она у добром стању.

Поред визуелне контроле, спроведена је и функционална проба, тако што је на делу крова где радови обављени, симулирана вештачка киша пуштањем воде из црева, у трајању од 20 минута. Како се наводи у извештају комисије, након ове пробе, није дошло до прокишњавања, на основу чега је донет следећи закључак:

„ Отклоњени су сви узроци претходног прокишњавања и сви радови урађени су по грађевинским стандардима“.

Након што је инспекција извршила надзор, ЗЗЈЗ Чачак урадио је и дезинфекцију радне собе и створени су безбедни услови за боравак деце.

О свим урађеним прегледима постоји адекватна документације комисије која је излазила на терен.

Кабинет градоначелника Чачка

