УСКОРО ПРЕДАВАЊА И МИНИ МЕНТАЛ ТЕСТОВИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА ДЕМЕНТНИХ ОСОБА „Ч.У.Д.О.“

Да је деменција нормалан део старења, једна је од најчешћих заблуда. Они који у породици имају дементног сродника добро знају колико времена и снаге одузима нега и брига око ових пацијената. Сваки нови дан може бити непознаница, коју треба решити безбројним покушајима. Чланови породице – неформални неговатељи, најчешће су сами у тој свакодневној борби. А према истраживањима, деменција је у порасту у целом свету, па и у Србији. Она је један од главних узрока инвалидитета старијих људи, који готово потпуно зависе од помоћи других. Као и код многих других болести, веома је важно што раније препознати симптоме, јер се тада може и највише помоћи. Управо због тога, Удружење дементних особа „Ч.У.Д.О.“, у оквиру пројекта „Сећање се гаси, али особа и даље постоји“, организује мини тестирања и предавања о првим симптомима деменције. У првом циклусу, у септембру, биће обухваћени мештани Љубића и околних месних заједница, а у октобру исте активности планиране су у Пријевору.
Александра Ђуровић, председница Удружења дементних особа (Ч.У.Д.О.), каже да је тежиште новог пројекта на важности препознавања првих симптома.
– Када се симптоми детектују на време, већ на почетку може се укључити адекватна терапија, што доприноси да ове особе буду што дуже самосталне и имају квалитетнији живот. Самим тим, лакше је и члановима њихових породица и формалним неговатељима. Сада, предавања организујемо по селима, јер се најчешће у тим срединама о деменцији ћути или се о њој говори као о сенилности и саставном делу старости. А старење и деменција не морају увек да буду „руку под руку“. У септембру, када је и Месец борбе против Алцхајмерове болести, која је најчешћи вид деменције, започиње серија предавања – најављује Александра Ђуровић.
По благослову Епархије жичке, предавања „Симптоми које не треба игнорисати“ биће у парохијским домовима после службе:
– Знамо да се последњих година вратило поверење народа у нашу цркву и поштовање према свештеницима. Зато смо одабрали да нам буду подршка, да позову своје парохијане на ова предавања. Први догађај биће у Цркви Светог кнеза Лазара у Љубићу, јер је по посећености на другом месту, одмах иза Чачанске цркве. У овој светињи људи се некако осећају сигурнима, у духовном и емотивном смислу, што је код дементних особа веома важно. Тестирања и предавања биће у суботу, 13. септембра, од 9 часова, односно, после јутарње службе, као и у недељу, 28. септембра, од 11 часова, такође, после богослужења. За октобар имамо договор са пријеворским свештеником, а намера нам је да у новембру одемо и у Миоковце. Наш предавач и овог пута је др Сузана Петровић, неуролог из Горњег Милановца. Она ће радити и мини-ментал тестове, који су намењени провери когнитивних способности (процена пажње, меморије, оријентације…), које могу указати на ране знакове деменције. Могу га радити сви који сматрају да имају предиспозиције. Такође, могу довести и своје сроднике који показују знаке деменције. То тестирање може бити аларм да се реагује на време – каже Александра Ђуровић и додаје да многи симптоми само личе на деменцију, а у ствари, у питању може бити нека сасвим друга болест.
Саговорница „Чачанског гласа“ наводи најчешће симптоме деменције: небрига о личној и хигијени у животном простору, честа и нагла промена расположења, немогућност праћења и укључивања у комуникацију, потешкоће у изражавању мисли, односно, дементне особе могу заборавити реч коју су донедавно користиле у свакодневном говору.
– Тешкоћу могу имати и у обављању рутинских активности. Често оставе посао на половини, несвесни да га нису урадили до краја или им је више времена потребно за те свакодневне активности. Највише заборављају недавне догађаје, често затурају ствари, посебно новац. Једна америчка студија показала је да знак деменције могу бити и сува уста. Исти симптом је и код дијабетеса, али за разлику од оболелих од шећерне болести који имају потребу за водом, код дементних то није случај, они, једноставно, забораве да пију воду – набраја Александра Ђуровић.
Подсећајући да је Удружење „Ч.У.Д.О.“ формирано пре три године, Александра Ђуровић каже да реакције људи показују да је потребно што више говорити о теми која је, и поред велике актуелности, скрајнута у друштву, а донекле је и даље табу. Када им се дијагностикује болест, дементни најчешће то крију од родбине и пријатеља, повлаче се у себе и тако себи додатно отежавају живот. А они који имају дементног сродника, често сматрају да су им непотребне додатне информације, да могу сами да се изборе, не схватајући да тако и сами губе снагу и здравље.
Весна Тртовић
Пројекат „Сећање се гаси, али особа и даље постоји“ Удружења „Ч.У.Д.О.“ финансира Европска унија преко Фонда „Heartefact“.
Удружење се укључило и у рад Савета за унапређење положаја особа са инвалидитетом. Председница Александра Ђуровић била је и на заједничком састанку, када је у Чачак долазио Демо Бериша, министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог. Тада је договорила да оде на разговор у Министарство, ради идеје о отварању Дневног боравка за оболеле од деменције у Чачку.