Електродистрибуција: Планирани радови за СРЕДУ, 25. фебруар

          Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на  реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у уторак, среду, 25. фебруара, у временском интервалу од 09:00 до 16:00 часова без електричне енергије бити потрошачи у делу Прислонице, око Мерцедес салона возила.

Такође, од 9:00 до 16:00 часова, без електричне енергије биће потрошачи у делу Доње Горевнице, потес Морава и Каљавац, делу Мрчајеваца до Доње Горевнице, око ресторана „Ерић“, потес Илијак и Марићи, као и део Бечња око „Телекома“.

Од 10:00 до 12:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у делу града, око Медицине рада и „Просветиног“ солитера.

У најновијем „Чачанском гласу“:

Z. Ј.

Чачани на протесту „15. за 15“ у Београду, део грађана упутио захтев ПУ Чачак – ДА ЛИ СЕ ЂАЦИ ВРАЋАЈУ У ШКОЛСКЕ КЛУПЕ? КОМЕМОРАЦИЈА ТРАГИЧНО ПРЕМИНУЛИМ БАКОВИЋИМА Са седнице Градског парламента – ОДРЖАНА БЕЗ ОПОЗИЦИЈЕ, САЗВАНА НА ЊИХОВУ ИНИЦИЈАТИВУ О пословању ЈКП „Моравац” – ПОЗИТИВАН ТРЕНД ПОСЛОВАЊА Са радионице о радним правима – НА ПАПИРУ, […]

СЕРВИС
SERVISNE INFORMACIJE za PETAK, 15. januar

G. D.

SERVISNE INFORMACIJE za PETAK, 15. januar PORODILIŠTEU poslednja 24 časa u Porodilištu čačanske Bolnice rodjeno je SEDAM beba, ČETIRI dečaka i TRI devojčice.HITNA POMOĆZa protekla 24 sata obavljeno je 24 pregleda u ambulanti i 40 kućnih poseta.GREJANJENema planiranih radova. Eventualne kvarove građani mogu prijaviti pozivom na telefon 320 666.ELEKTRODISTRIBUCIJANema planiranih radova.VODOVODJutros, dva kvara na vodovodnoj […]
О представи „Шупљи камен“: РАСПОЈАСАНА СТАРОСТ И ОПРЕЗНА МЛАДОСТ

G. D.

ПОЗОРИШНА КРИТИКА РАСПОЈАСАНА СТАРОСТ И ОПРЕЗНА МЛАДОСТ О представи „Шупљи камен“, Сцене „Вук Караџић“, по тексту Николаја Кољаде, режија Татјана Мандић Ригонат Чачанска позоришна публика склона смеху и забави и сваковрсним облицима комичног на сцени, најчешће оног хумора и смеха блиског естради, добила је у среду 3. априла на позоришном менију нешто сасвим друго. Одлична […]

