Електродистрибуција: Планирани радови за СРЕДУ, 25. фебруар
Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у уторак, среду, 25. фебруара, у временском интервалу од 09:00 до 16:00 часова без електричне енергије бити потрошачи у делу Прислонице, око Мерцедес салона возила.
Такође, од 9:00 до 16:00 часова, без електричне енергије биће потрошачи у делу Доње Горевнице, потес Морава и Каљавац, делу Мрчајеваца до Доње Горевнице, око ресторана „Ерић“, потес Илијак и Марићи, као и део Бечња око „Телекома“.
Од 10:00 до 12:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у делу града, око Медицине рада и „Просветиног“ солитера.