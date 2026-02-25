ГРАДСКО ВЕЋЕ УТВРДИЛО ЕКОНОМСКУ ЦЕНУ ЛЕТОВАЊА У ОДМАРАЛИШТУ „ОВЧАР“ У УЛЦИЊУ
На 39. седници Градског већа утврђен је предлог измена и допуна одлуке о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом, као и предлог измена и допуна одлуке о организовању Туристичке организације Чачка. Градски већници су, између осталог, разматрали и прихватили извештај о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 2025. и утврдили предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2026. години, а донета је и одлука о закључивању анекса IV колективног уговора ЈКП за грејање „Чачак“.
Како је навео заменик градоначелника Чачка Владан Милић, одлука о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом је измењена и допуњена у циљу равномерније расподеле топлотне енергије у зградама где постоје делитељи трошкова крајњих купаца, чиме ће се утврђивати реалнија цена утрошене топлотне енергије.
Градско веће је донело и одлуке о утврђивању цене часа услуге помоћ у кући и дневног смештаја у Прихватилишту за одрасле и старе за кориснике који живе ван територије града Чачка. На предлог Центра за социјални рад, цена услуге помоћ у кући остаће на прошлогодишњем нивоу, тако да ће у 2026. години износ ове врсте накнаде и даље бити 600 динара по сату. Цена дневног смештаја у Прихватилишту за одрасле и старе за кориснике који живе ван територије града Чачка, такође за ову годину, установљена је на 3.000 динара по дану. Градски већници су донели и одлуку о утврђивању износа делимичне накнаде трошкова комуналних услуга (услуге водоснабдевања и канализације, испорука топлотне енергије и изношење смећа) за 2026. годину у висини месечних обавеза за извршене комуналне услуге, а највише до 3.782 динара месечно по кориснику (појединцу, односно, породици).
– Узимајући у обзир реализацију комуналних субвенција у прошлој години дошло је до њиховог увећања. Центар за социјални рад је предложио да износ месечне накнаде трошкова комуналних услуга у 2026. буде увећан за 13,9 процената. У зависности од тога за шта се корисници буду определили, месечни износ до 3.782 динара се уплаћује ЈКП „Чачак“ за испоруку топлотне енергије, затим, месечни износ од 2.810 динара уплаћује се ЈКП „Водовод“ Чачак или ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за услуге водоснабдевања и коришћења канализације или за услугу изношења смећа месечни износ од 972 динара упућује се на рачун ЈКП „Комуналац“ Чачак или ЈКП „Моравац“ Мрчајевци – истакла је директорка Центра за социјални рад града Чачка Стефани Милосављевић Остојић, посебно истичући да се повећање износа комуналних субвенција темељи на опсежној анализи која ја ураћена заједно са представницима јавних комуналних предузећа у Чачку, а узимајући у обзир поскупљења комуналних услуга у претходном периоду.
Донето је и решење о утврђивању економске цене летовања деце у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу за 2026. годину. Економска цена летовања детета предшколског узраста и ученика основне школе до завршеног осмог разреда утврђена је у износу од 23.500 динара. Учешће родитеља у економској цени летовања у одмаралишту у Улцињу за дете предшколског узраста је 19.700 динара и плаћа се у четири месечне рате, а за ученике основне школе од првог до осмог разреда 23.500 динара (такође је исплата у четири месечне рате). Треће и свако наредно дете по реду рођења предшколског и школског узраста до завршеног осмог разреда има право на делимично регресирање и плаћа износ од 14.000 динара у три месечне рате.
– Ове године ће готово 3.000 деце летовати у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу, што ће бити рекорд. Дошли смо до тог броја на тај начин што смо смањили боравак на седам ноћења, односно осам дана, што је, како смо установили у консултацији са стручним лицима, оправдано, тако да је исход тога летовање већег броја група у сезони, односно, већег броја деце. Економска цена летовања у Улцињу је повећана за 1.000 динара у односу на прошлу годину – објаснио је Милић.
Накнада трошкова летовања у одмаралишту „Овчар“ обезбеђује се у целини из буџета Града и то: за дете прешколског и школског узраста до завршеног четвртог разреда основне школе за дете чији је родитељ корисник права на новчану социјалну помоћ у складу са законом, затим за дете без родитељског старања, за дете са сметњама у развоју под условом да Интерресорна комисија оцени његову способност за летовање под условима који се обезбеђују у одмаралишру и да одмаралиште просторно, опремом и организацијом одговара потребама детета.
Право на летовање у Улцињу о трошку градског буџета има свршени ученик осмог разреда основне школе на територији града Чачка – носилац „Вукове дипломе“ за 2025/2026. годину.
На седници је разматран и предлог стручне комисије за избор годишњих, односно, посебних програма у области спорта везано за извештаје подносилаца о реализацији програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2025. години. Донета су и решења о одобравању и суфинансирању годишњих програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку за 2026. годину. На основу предлога стручне комисија за избор годишњих, односно, посебних програма у области спорта, за учешће на домаћим и европским клупским такмичењима одобрена су средства ФК „Полет“ Љубић (1.450.000 динара), ФК „Омладинац“ Заблаће (6.300.000 дина) и Омладинском рукометном клубу „Младост“ Чачак (1.750.000 динара). Укупан износ одобрених средстава је 9.500.000 динара.
Градски већници су донели и више решења о употреби средстава буџетске резерве за помоћ породицама које су претрпеле велике штете од пожара.
– Градско веће је одлучило да додели 500.000 динара Драгану Тодоровићу из Бреснице за обнову горњег спрата куће. Комисија је излазила на терен и утврдила степен оштећења и на основу записника који је сачињен одредили смо новчани износ. Миленку Ристићу из Бреснице, коме су у пожару изгорели штала, сеник и шупа, опредељено је 250.000 динара, а Радомиру Госпавићу из Врнчана биће исплаћено 500.000 динара помоћи за обнову куће која је, такође, изгорела у пожару. За обнову изгорелих помоћних просторија Мири Гвозденовић из Бечња одобрено је 250.000 динара – навео је заменик градоначелника Чачка.
В. С.