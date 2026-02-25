Repertoar bioskopa Cine Grand BIG Čačak od 26. februara do 4. marta

Četvrtak 26. i petak 27. februar
Biće novih leta – 17:30, 19:30
Vrisak 7 – 21:00
Priča o En Li – 21:30
Arko, Sinh. – 15:40
Svadba – 16:00, 18:00, 20:00, 22:00
Tom i Džeri: Čarobni kompas, Sinh. – 17:00
Utočište – 19:00
Subota 28. februar i nedelja 1. mart
Biće novih leta – 17:30, 19:30
Vrisak 7 – 21:00
Priča o En Li – 21:30
Arko, Sinh. – 15:40
Skokoumci, Sinh. – 11:00, 13:00, 18:00
Skokoumci, 3D, Sinh. – 12:00, 14:00, 16:00
Sunđer Bob: Prokletstvo pirata, Sinh. – 11:40
Svadba – 15:00, 17:00, 20:00, 22:00
Tom i Džeri: Čarobni kompas, Sinh. – 13:40
Utočište – 19:00
Vrisak 7 – 21:00
Ponedeljak 2. utorak 3. i sreda 4. mart
Biće novih leta – 17:30, 19:30
Vrisak 7 – 21:00
Priča o En Li – 21:30
Arko, Sinh. – 15:40
Skokoumci, Sinh. – 17:00
Skokoumic, 3D, Sinh. – 16:00
Svadba – 18:00, 20:00, 22:00
Utočište – 19:00