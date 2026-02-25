Društvo

Repertoar bioskopa Cine Grand BIG Čačak od 26. februara do 4. marta

Z. Ј. Komentara (0)

Četvrtak 26. i petak 27. februar

Biće novih leta – 17:30, 19:30

Vrisak 7 – 21:00

Priča o En Li – 21:30

Arko, Sinh. – 15:40

Svadba –  16:00, 18:00, 20:00, 22:00

Tom i Džeri: Čarobni kompas, Sinh. – 17:00

Utočište – 19:00

Subota 28. februar i nedelja 1. mart

Biće novih leta – 17:30, 19:30

Vrisak 7 – 21:00

Priča o En Li – 21:30

Arko, Sinh. – 15:40

Skokoumci, Sinh. – 11:00, 13:00, 18:00

Skokoumci, 3D, Sinh. – 12:00, 14:00, 16:00

Sunđer Bob: Prokletstvo pirata, Sinh. – 11:40

Svadba –  15:00, 17:00, 20:00, 22:00

Tom i Džeri: Čarobni kompas, Sinh. – 13:40

Utočište – 19:00

Vrisak 7 – 21:00

Ponedeljak 2. utorak 3. i sreda 4. mart

Biće novih leta – 17:30, 19:30

Vrisak 7 – 21:00

Priča o En Li – 21:30

Arko, Sinh. – 15:40

Skokoumci, Sinh. – 17:00

Skokoumic, 3D, Sinh. – 16:00

Svadba –  18:00, 20:00, 22:00

Utočište – 19:00

