Kako izabrati odgovarajući ležaj za dnevnu sobu

Dnevna soba je danas mnogo više od prostora za gledanje televizije. Tu dočekujemo goste, provodimo večeri sa porodicom, radimo od kuće, a neretko je to i prostor u kom neko prespava. Upravo zato izbor ležaja za dnevnu sobu zahteva malo više razmišljanja nego što se na prvi pogled čini.

Ležaj mora biti udoban za sedenje, praktičan za spavanje i uklopljen u dimenzije prostora. U nastavku teksta pronađite konkretne smernice kako da izaberete model koji će odgovarati vašim navikama, kvadraturi i stilu enterijera.

Prvo pitanje: da li vam treba stalni ili povremeni ležaj

Pre nego što gledate modele, zapitajte se koliko često će se koristiti za spavanje. Ako je ležaj namenjen:

svakodnevnom spavanju

manjim stanovima gde nema odvojene spavaće sobe

tinejdžerskoj sobi ili garsonjeri

Onda je važno da ima kvalitetan mehanizam i ravnu površinu za spavanje bez osetnih spojeva. Ukoliko će se koristiti povremeno, kada dođu gosti, možete birati model sa jednostavnijim sistemom razvlačenja, ali i dalje obratite pažnju na udobnost.

Dimenzije koje prave razliku

Ležaj u dnevnoj sobi mora da ostavi dovoljno prostora za prolaz. Minimalna širina prolaza oko garniture trebalo bi da bude oko 60 cm. Pre kupovine izmerite:

širinu zida na koji planirate da ga postavite

udaljenost od TV komode

prostor potreban za potpuno razvlačenje

Kod manjih dnevnih soba često su praktični modeli kao što su Dallas dvosedi, jer zauzimaju manje mesta, a ipak nude opciju spavanja. U većim prostorima možete razmišljati o širim modelima koji nude komfor za tri osobe.

Važno je da razvijen ležaj ne blokira vrata, prolaz ka terasi ili centralni deo sobe.

Mehanizam razvlačenja i tip punjenja

Nisu svi ležajevi isti kada je u pitanju konstrukcija. Obratite pažnju na tip mehanizma. Najčešći su:

klik klak sistem

izvlačenje donjeg dela

mehanizam sa podizanjem sedalnog dela

Za češće korišćenje preporučuju se modeli sa stabilnijim metalnim mehanizmima i kvalitetnim opružnim ili penastim punjenjem. Ravan ležaj bez velikih razlika u visini između sedalnog i naslonskog dela pruža bolju podršku tokom spavanja.

Na sajtu Dallas nameštaja dostupni su modeli sa kombinacijom pene i opruga, što doprinosi dugotrajnosti i udobnosti.

Trosed kao funkcionalno rešenje za veće porodice

Ako dnevna soba ima više od 18 kvadrata, možete razmotriti veći model. U toj situaciji Dallas trosedi nude više prostora za sedenje tokom dana, ali i komforniju površinu za spavanje.

Trosed je posebno praktičan u porodicama sa decom, gde se često sedi zajedno ili gde je potrebno više mesta za goste. Kada se razvuku, ovi modeli obično nude širinu ležaja pogodnu za dve odrasle osobe.

Ipak, vodite računa da ne preopteretite prostor. Ako je soba uža, masivan trosed može vizuelno smanjiti prostor i otežati kretanje.

Materijal presvlake i održavanje

Dnevna soba je prostor sa najviše korišćenja, pa materijal presvlake igra veliku ulogu. Razmislite o sledećem:

Da li imate malu decu ili kućne ljubimce

Koliko često planirate da čistite presvlake

Da li želite svetliju ili tamniju nijansu

Tamnije boje su praktične za održavanje, dok svetlije daju osećaj prostranosti. Štof sa većom gustinom tkanja otporniji je na habanje, dok su modeli sa skidajućim navlakama jednostavniji za održavanje.

Ako se ležaj koristi svakodnevno, preporučuje se materijal koji je prijatan na dodir, ali i izdržljiv.

Dodatni prostor za odlaganje

U manjim stanovima svaki dodatni prostor je dragocen. Mnogi modeli ležajeva imaju sanduk za posteljinu ispod sedalnog dela. To je praktično rešenje za:

ćebad

jastuke

rezervnu posteljinu

sezonsku garderobu

Ovakva opcija oslobađa prostor u ormaru i pomaže da dnevna soba ostane uredna.

Pre kupovine proverite koliko je sanduk dubok i da li je pristup jednostavan. Neki modeli imaju podizni mehanizam koji olakšava otvaranje bez većeg napora.

Usklađivanje sa ostatkom enterijera

Ležaj je dominantan komad nameštaja u dnevnoj sobi. Zbog toga je važno da se uklopi sa:

TV komodom

klub stolom

tepihom

bojom zidova

Ako su ostali komadi jednostavnih linija, možete izabrati model sa diskretnim detaljima. Ako je enterijer već bogat teksturama i bojama, bolje je držati se neutralnijeg dizajna.

Visina naslona takođe utiče na vizuelni utisak. Niži nasloni deluju modernije i lakše, dok viši pružaju bolju podršku leđima.

Test udobnosti pre konačne odluke

Uvek je preporučljivo sesti i, ako je moguće, isprobati ležaj pre kupovine. Obratite pažnju na:

dubinu sedalnog dela

tvrdoću punjenja

visinu naslona

lakoću razvlačenja

Ležaj koji je previše mekan može delovati udobno na prvi dodir, ali dugoročno ne pruža dobru podršku. Previše tvrd model može biti neprijatan za duže sedenje.

Idealno je pronaći balans između udobnosti i stabilnosti konstrukcije.

Kada je bolje razmisliti o ugaonoj garnituri

Ako vam je primarni cilj spavanje, a dnevna soba ima dovoljno prostora, ugaona garnitura sa funkcijom ležaja može biti bolje rešenje. Ona pruža više mesta za sedenje i veću površinu za spavanje.

Ipak, za manje prostore dvosed ili trosed sa funkcijom razvlačenja često je racionalniji izbor jer omogućava bolju organizaciju ostatka nameštaja.

Prostor koji se prilagođava vašem ritmu

Izbor ležaja za dnevnu sobu nije samo pitanje dizajna. To je odluka koja utiče na svakodnevni komfor. Kada se uzmu u obzir dimenzije prostora, učestalost korišćenja, tip mehanizma i materijal presvlake, lakše je doneti pravu odluku.

Dobar ležaj treba da se prilagodi vašem ritmu života. Tokom dana da bude udobno mesto za sedenje, a uveče pouzdana površina za odmor. Kada se sve te stavke usklade, dnevna soba postaje prostor koji funkcioniše bez kompromisa i bez osećaja da ste morali da birate između estetike i praktičnosti.

