Електродистрибуција: Планирани радови за УТОРАК, 30. септембар

           Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на  реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у уторак, 30. 09. 2025. године, у временском интервалу од:

  • 09:00 до 11:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Јежевици, Бањици, као и у Рајцу, потес Биљеге.
  • 12:00 до 14:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Коњевићима, Балузи Прељинској, као и у делу Прељине, од Триангле ка Краљеву до споменика.
  • 08:00 до 16:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Качулицама из ТС Сушара према Краљеву.
  • 08:00 до 12:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у делу Петнице, Пејовићи и Стефановићи.

ПСИХОСОЦИЈАЛНА ПОМОЋ ЈЕ ЛЕК

vesna

У ЦЕНТРУ “ОГЛЕДАЛО” И ОВЕ ГОДИНЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ОБОЛЕЛЕ ОД КАРЦИНОМА Често кажемо: „Више нећу да бринем због небитних ствари“. Око ове две речи можемо да се двоумимо, јер свако од нас „небитно“ доживљава различито, боји га својим карактером, искуством… Око приоритета ретко ко има недоумицу. Здравље је, без много сумње, на првом месту. Али, […]

Društvo

SERVISNE INFORMACIJE za sredu, 16. decembar

G. D.

SERVISNE INFORMACIJE za sredu, 16. decembar PORODILIŠTEU poslednja 24 časa u Porodilištu čačanske Bolnice rodjen je jedan dečak.HITNA POMOĆZa protekla 24 sata obavljeno je 19 pregleda u ambulanti i 50 kućnih poseta.GREJANJENema planiranih radova. Eventualne kvarove građani mogu prijaviti pozivom na telefon 320 666.ELEKTRODISTRIBUCIJAZbog radova na mreži niskog napona danas će bez električne energije biti […]
Društvo

Временска прогноза: Данас претежно сунчано и топлије

G. D.

Данас претежно сунчано и мало топлије време   У већем делу Србије данас ће бити претежно сунчано и мало топлије време, док ће ујутру и пре подне на југозападу, југу и југоистоку земље бити умерено облачно, понегде са слабом кишом, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод. Ујутру се на северу очекује местимично слаб приземни мраз. Дуваће […]

