Електродистрибуција: Планирани радови за УТОРАК, 30. септембар
Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у уторак, 30. 09. 2025. године, у временском интервалу од:
- 09:00 до 11:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Јежевици, Бањици, као и у Рајцу, потес Биљеге.
- 12:00 до 14:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Коњевићима, Балузи Прељинској, као и у делу Прељине, од Триангле ка Краљеву до споменика.
- 08:00 до 16:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Качулицама из ТС Сушара према Краљеву.
- 08:00 до 12:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у делу Петнице, Пејовићи и Стефановићи.