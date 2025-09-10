ЕМА БОЖАНИЋ СА СВОЈИМ КОЊИМА УЧЕСТВОВАЛА НА ИЗЛОЖБИ КОЊА И ТРЦИ У КРАГУЈЕВЦУ

Ема Божанић са неколико својих коња са Хиподрома и „Еминог ранча” учествовала је на изложби коња и у коњичкој трци у оквиру Сајма пољопривреде у Крагујевцу.
– Поред изложбе коња свих раса, биле су и две препонске утакмице. Циљ је био да се што брже обиђу све препоне са што мање рушења. Критеријуми за оцењивање били су ко има најмање казнених поена и најбоље време. Резултатима сам веома задовољна, с обзиром на то да су неки од наших учесника први пут јахали – рекла је Ема Божанић.
Како је Ема истакла, веома је важна припрема пред сваки турнир.
– Припремали смо се око месец дана за ово такмичење, с обзиром на то да је кренула школска година, последњих дана распуста активно су јахали, тако да је и то допринело добрим резултатима. Овога пута учествовали смо са десеторо деце. Учествовали су: Марта Џолић, Софија Весић, Тамара Добричић, Тамара Живановић, Лена Јекушић, Николина Јовановић, Симон Чубриловић, Невена Миловановић, Теодора Делић, Сара Драгојовић – казала је Ема.
„Емин ранч“ и Коњички клуб „Јупитер“ из Крагујевца организоваће турнир 15. и 16. новембра. Очекује се доста клубова из читаве Србије, који ће се такмичити у препонском и дресурном јахању.
Виолета Јовичић
АНТРФИЛЕ
Утакмица 60 цм:
1. Софија Весић и Нео
2. Емилија Божанић и Корда
3. Сара Драгојловић и Корда
4. Тамара Живановић и Зека
Утакмица 80 цм:
1. Тамара Парезановић и Нео
2. Николина Јовановић и Вихор
3. Емилија Божанић и Вихор
4. Теодора Делић и Зека