„Млечни пут“ 13. и 14. септембра

Месна заједница и мештани Горње Горевнице формирали су организациони одбор са циљем да очувају манифестацију „Млечни пут“, која је пре три године први пут одржана у овом селу. Овогодишња манифестација биће одржана 13. и 14. септембра.
Уз помоћ Туристичке организације и града Чачка, као и помоћ Агрономског факултета у Чачку успели су да направе програм манифестације, који ће, како се надају, задовољити све укусе.
Потврђено је учешће око петнаест излагача из свих делова Србије (Сјенички и Златарски сир, сиреви са Златибора, са Косатице код Пријепоља, затим сиреви из Шумадије, али и качкаваљи из Пирота и сиреви из других делова источне Србије). Осим тога имаћемо и широку палету сирева са Купреса из Босне и Херцеговине.
Осим географског „шаренила“, биће и разноврсна палета укуса (сиреви од крављег, овчијег и козијег млека, меки, полутврди и тврди сиреви, млади сиреви и сиреви са дугим зрењем…)
Изложбу, дегустацију и продају сирева и других млечних прерађевина пратиће и предавања и панел дискусија на актуелне и занимљиве теме (Мали произвођачи и мали прерађивачи. Како опстати? Палмино уље и друга биљна уља у сиревима…)
Учесници панел дискусије су професори са Агрономског факултета из Чачка и пољопривредних школа из Пирота, Пожеге, Свилајнца, Срба Јовановић (Balkan Cheese festival), произвођачи, као и сви заинтересовани..