СУНЧАНО И ТОПЛО, ПОПОДНЕ КИША

STIŽE KRATKOTRAJNO OSVEŽENJE Prolazno naoblačenje donosi osetan pad temperature. Očekuje se promenljivo i vetrovito vreme, dok će ponegde padati kiša. Temperatura će biti niža za pet do sedam stepeni. Očekuje se vetrovito vreme, dok će ponegde padati kiša Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Vreme će biti promenljivo i vetrovito, dok će […]

