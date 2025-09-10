СУНЧАНО И ТОПЛО, ПОПОДНЕ КИША

Променљиво облачно и топло време, после подне и увече на северу, западу и југозападу, а током ноћи и у осталим крајевима очекује се местимично киша, пљускови и грмљавина. Најнижа температура биће од 12 до 20 степени, а највиша дневна од 28 на северозападу до 33 степена на југоистоку.
Дуваће слаб и умерен, југоисточни ветар, после подне и увече на југу Баната и у доњем Подунављу јак, а током ноћи и са ударима олујне јачине.
Адекватна заштита од УВ зрачења
Неповољна биометеоролошка ситуација за хронично оболеле. Опрез се саветује особама са респираторним и психичким тегобама, а посебно реуматичарима и срчаним болесницима.
Метеоропатске реакције су могуће у виду раздражљивости и болова у мишићима.
Адекватна заштита од УВ зрачења и смањење физичких напора се препоручују свима.
РТС