СУНЧАНО И ТОПЛО, ПОПОДНЕ КИША

Променљиво облачно и топло време, после подне и увече на северу, западу и југозападу, а током ноћи и у осталим крајевима очекује се местимично киша, пљускови и грмљавина. Најнижа температура биће од 12 до 20 степени, а највиша дневна од 28 на северозападу до 33 степена на југоистоку.

Дуваће слаб и умерен, југоисточни ветар, после подне и увече на југу Баната и у доњем Подунављу јак, а током ноћи и са ударима олујне јачине.

Адекватна заштита од УВ зрачења

Неповољна биометеоролошка ситуација за хронично оболеле. Опрез се саветује особама са респираторним и психичким тегобама, а посебно реуматичарима и срчаним болесницима.

Метеоропатске реакције су могуће у виду раздражљивости и болова у мишићима.

Адекватна заштита од УВ зрачења и смањење физичких напора се препоручују свима.

