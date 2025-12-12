И ОБЛАЦИ, И СУНЦЕ

Прогноза времена за 13. децембар
(Извор: РХМЗ, РТС)
Субота: У већем делу Србије магла и ниска облачност са локалном појавом сипеће кише (росуље). Претежно сунчано време задржаће се у брдско-планинским пределима југозападне и јужне Србије, као и у Неготинској и Тимочкој Крајини. Ветар у већем делу земље слаб, променљив, на истоку Србије слаб и умерен западни и северозападни. Најнижа температура од -2 до 3 °С, а највиша у магловитим областима од 4 до 7 °С, а у местима са дужим сунчаним интервалима од 7 до 12 °С