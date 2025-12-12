зима Фото: Зорица Драгићевић Милошевић
Društvo

И ОБЛАЦИ, И СУНЦЕ

G. D. Komentara (0)

Прогноза времена за 13. децембар
(Извор: РХМЗ, РТС)

зима Фото: Зорица Драгићевић Милошевић
Фото: Зорица Драгићевић Милошевић

Субота: У већем делу Србије магла и ниска облачност са локалном појавом сипеће кише (росуље). Претежно сунчано време задржаће се у брдско-планинским пределима југозападне и јужне Србије, као и у Неготинској и Тимочкој Крајини. Ветар у већем делу земље слаб, променљив, на истоку Србије слаб и умерен западни и северозападни. Најнижа температура од -2 до 3 °С, а највиша у магловитим областима од 4 до 7 °С, а у местима са дужим сунчаним интервалима од 7 до 12 °С

Slične Vesti
Društvo Grad

ЧЕТИРИ ПОРОЂАЈА, ПЕТ БЕБА

vladecaglas

Необичан податак да је 26. августа након четири порођаја на свет дошло пет беба, заправо је везан за рођење близанаца! Брат и сестра су на свет дошли близаначком трудноћом. Чачанско породилиште је добродошлицу на свет упутило близанцима, али и ка још једном дечаку и двема девојчицама. Дакле, Моравички округ је јуче постао богатији за пет […]
Društvo

Јавни позив за учешће на колонији „Крст патријарха Павла“

G. D.

Седми „Дани патријарха Павла“, дрворезбарска колонија „Крст патријарха Павла“ Јавни позив за учешће на колонији „Крст патријарха Павла“ објављујемо у целости: “Дани патријарха Павла“ у Чачку са огранцима у Кућанцима, Гацку, Никшићу и Призрену, у сарадњи са Епархијом жичком, покровитељом манифестације градом Чачком и ЈУ „Туристичка организација Чачка“ објављују јавни позив за учешће на седмој […]
Društvo

Збогом, мој неснађени друже школски…

G. D.

Данас је на београдском гробљу „Лешће“ на вечни починак испраћен један Младеновчанин, Београђанин, Сарајлија, али за нас заувек Чачанин, новинар, писац и песник Александар Саша Бећић, који нас је прерано напустио у својој 59. години. Текст о свом школском другу из гимназијских дана, који објављујемо у целости, потписује Јелена Ћировић. АЛЕКСАНДАР БЕЋИЋ – ОДЛАЗАК Није […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.