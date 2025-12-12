ПОЛИЦИЈА
Hronika

Ухапшени осумњичени за тешку крађу



С А О П Ш Т Е Њ Е Министарства унутрашњих послова

Припадници Министарства унутрашњих послова у Лучанима, интензивним оперативним радом, у сарадњи са Полицијском управом у Ваљеву, расветлили су тешку крађу и  ухапсили Д. М. (2005), И. М. (1990), П. М. (2006) и Ј. С. (2003), сви из Ваљева, због постојања основа сумње да су извршили ово кривично дело.

Како се сумња, П. М. и Ј. С. су 7. децембра ове године у Гучи, ушле у кућу седамдестшестогодишње жене, претходно јој се представивши као материјално угрожене и да скупљају старе ствари.   

Потом су, како се сумња, искористивши непажњу седамдестшестогодишње жене, оне из ормара и ташне украле одређену количину новца, док су их Д. М. и И. М. чекали у „фијат пунту“, којим су затим заједно побегли.

Полиција је пронашла украдени новац и он ће бити враћен власници.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Основном јавном тужилаштву у Чачку, одељење у Ивањици.

