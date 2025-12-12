ДРУЖЕЊЕ СА АУТОРИМА И КЊИГОПАКЕТИЋИ

ВЕЛИКА НОВОГОДИШЊА АКЦИЈА У КЊИЖАРИ „ПЧЕЛИЦА“
У чачанској књижари „Пчелица“ најмлађи суграђани су уживали у новогодишњим изненађењима, потписивању књига и дружењу са ауторима, као и у књигопакетићима… У среду, 10. децембра, малишани су се дружили са Мајом Кораксић, а у четвртак, 11. децембра, са Николетом Новак, ауторкама бројних илустрованих књига. У „Пчелици“ је актуелна и велика новогодишња акција, која ће трајати до 11. јануара 2026. године.
Маја Кораксић, ауторка више илустрованих књига, међу којима се издвајају „Заљубљена жаба“, „Птица без дома“, „Мала прича из великог мравињака“ и „Пужић који је веровао у себе“, која је добила другу Награду „Захарије Орфелин“ за илустрацију, у Новом Саду, 2025. године, у среду 10. децембра, дружила се са нашим најмлађим суграђанима. Мајин најновији наслов „Најсрећнији цвет на свету“ поставља занимљиво питање: „Иако је сваки цвет леп на свој начин, да ли га то чини срећним“?
Такође, у књижари „Пчелица“, у амбијенту који малишани обожавају, у четвртак, 11. децембра, своје књиге је потписивала Николета Новак, ауторка бројних илустрованих књига, романа, збирки прича и приручника, награђених признањима у Београду, Новом Саду, Херцег Новом, Бањалуци… Деца су одрастала и одрастају уз Николетина дела „Приче из шуме“, „Пријатељи из саване“, „Кад си мета пубертета“, „Између два звона“, „Морски коњић читалић“ и друга. Најновији Николетин наслов „Шкољка причалица“ говори о Максими, најлепшој и највећој шкољки на морском гребену. Како би прекратила досаду, Максима решава да остале становнике мора хвата својим огромним устима, тражећи им да јој причају приче…
– Деца поред промоција и радионица, највише воле дружења са ауторима књига, јер су радознала да сазнају ко је написао неку књигу. Дружење током новогодишњих празника започели смо са ауторима „Пчелице“ Мајом Кораксић и Николетом Новак. А за све Чачане смо припремили и посебне празничне пакетиће за различите узрасте које смо назвали књигопакетићи – изјавила је за наш лист уредница Бојана Јовановић.
У књижари „Пчелица“ актуелна је и велика новогодишња акција, која ће трајати до 11. јануара 2026. године. За посетиоце су припремљени посебни књигопакетићи, по сниженим ценама, савршени за поклоне најмлађима. Сваки пакетић садржи три различите књиге које ће обрадовати мале читаоце пред новогодишње и божићне празнике. Уживајте у празничној куповини и нека књиге „Пчелице“ унесу радост у ваш дом, поручују из ове чаробне књижаре.
Приредила: Н. Р.
Фото: ИК „Пчелица“
НАГРАДА „ОТИСАК” ЗА ТРИ „ПЧЕЛИЧИНА“ ИЗДАЊА
На 60. Сајму књига у Нишу, који је одржан од 29. новембра до 7. децембра, „Пчелица“ је освојила Награду „Отисак”. У категорији најбољи интермедијални третман књиге награђена су два издања: „Грицко, чудовиште из књиге” и „Грицко, приручник о диносаурусима”, објављена у сарадњи са Издавачком кућом „Little Tiger“ (Велика Британија). Читаоци у Србији добро су упознати са овим илустрованим књигама, које представљају одличан спој хумора, једноставних и упечатљивих илустрација са ефектом изненађења који је постигнут иновативним дизајнерским решењима.
У категорији технолошки третман књиге награђено је издање „Змајева пошта”, објављено у сарадњи са британском издавачком кућом „Walker Books“. Као и претходне награђене књиге и ове потписује Ема Јарлет, чији је стил препознатљив по иновативном приступу пуном изненађења. Жири, који је радио у саставу: Анита Милић, председник, Марта Пејчић и Владан Ранђеловић, истиче да је ова књига пример технички беспрекорне изведбе.
Оснажена новим признањима, подршком читалаца и стручне јавности, „Пчелица“ наставља да ствара књиге за децу и младе које доносе дух савременог светског издаваштва и по квалитету реализације не заостају за њим.
ИК „Пчелица“