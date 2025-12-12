ФИЛМ УЧЕНИКА МСШ И ПРОФЕСОРКЕ ТАМАРЕ ПАНТОВИЋ О ЖИВОТУ ВЛАДИСЛАВА ПЕТКОВИЋА ДИСА
Ученици четвртог разреда Машинско-саобраћајне школе, надахнути идејом професорке српског језика и књижевности Тамаре Пантовић, снимили су филм о животу завичајног песника Владислава Петковића Диса под називом „Са очима изван сваког зла“. Промоција филма, у који су ауторка и ученици уложили сву љубав, енергију и знање, одржана је у препуној великој сали Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“, прошлог петка, 5. децембра. Пре промоције ученици су припремили пригодан програм, а у њиховој краткој представи учествовао је и хор из ОШ „Владислав Петковић Дис“, који води професорка Наташа Браловић.
У филму „Са очима изван сваког зла“ који траје 25 минута, појављује се десеторо младих Чачана, а Дисов лик, од детињства у родном Заблаћу, до Крфа где је трагично страдао и његову супругу Христину Тинку Петковић маестрално су оживели ученици Никола Поповић и Магдалена Мијаиловић. Екипа на чијем челу је била професорка српског језика и књижевности Тамара Пантовић, желела је да овим пројектом још једном подсети на значај нашег завичајног писца Владислава Петковића Диса и да га кроз филм представи на живописан начин.
Иначе, ово није први пут да професорка са ученицима оживљава писце и књижевна дела. Прошле године су радили анализу романа „На Дрини ћуприја“ Иве Андрића и одржали јавни час на мосту Мехмед-паше Соколовића, чувеном Вишеградском мосту.
– Међутим, сада смо одлучили да идемо корак даље. Урадили смо много озбиљнији пројекат, а снимање филма се поклопило и са матурском екскурзијом. Приказали смо живот Владислава Петковића Диса од његовог родног Заблаћа, преко боемског живота у Београду, до Крфа, где је трагично страдао. На острву Видо, месту великог српског страдања у Првом светском рату, извели смо приредбу и на тај начин повезали књижевност са историјом. Приказали смо Диса који је на Крфу трагично завршио свој живот, а песмом „Међу својима“ смо дочарали тренутак патње, не само песника Владислава Петковића, већ свих Срба који су чезнули за својом домовином – каже редитељка и сценаристкиња филма Тамара Пантовић, напомињући да је сниматељ био Миша Раичевић.
Филм носи симболичан назив „Са очима изван сваког зла“ (стих из песме „Можда спава“), јер су професорка и млади глумци желели да пренесу поруку да свет увек треба посматрати са лепше стране.
– Идеја за снимање филма је потекла из моје жеље да мотивишем децу да читају и да кроз другачији приступ лакше схвате прочитано, као и да повежемо наставни и ваннаставни програм. У времену када деца мало читају дала сам им шансу да учествују у пројекту. Претпостављам да ће они бити машински или саобраћајни инжењери, али вештина јавног наступа и говорна култура је свима неопходна – наглашава Тамара Пантовић.
Поред ученика Машинско-саобраћајне школе, на промоцији филма у Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“ у представи су учествовали и ђаци Основне школе у Заблаћу која, такође, носи име овог песника. Повезали су институције са Дисовим именом и остварили дивну сарадњу, што је и био циљ ове креативне екипе, захвалне људима који су веровали да су достојни овог подухвата и без чије подршке не би могли да реализију снимање филма.
Маријана Лазић, директорка Градске библиотеке, захвалила је младим људима окупљеним око професорке Тамаре Пантовић, који су имали сјајну идеју и још боље је реализовали.
– Ови млади људи су нам дали задатак да наставимо оно што су некада давно започеле наше колеге библиотекари „Дисовим пролећем“, именом Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“, као и некадашња директорка Даница Оташевић. Заједнички нам је задатак да баштинимо, чувамо и отргнемо од заборава Дисово стваралаштво!
Н. Р.
Фото: М. М. и Н. Р.
ВЕЛИКА ЧАСТ ЗА МЛАДОГ НИКОЛУ ПОПОВИЋА
– Велика ми је част што сам имао прилику да оживим Диса, не само због тога што је један од наших највећих писаца, већ зато што потичемо из истог места, из Заблаћа. Наша професорка Тамара Пантовић је имала велике амбиције и јако смо јој захвални, јер нам је отворила неке нове путеве, можда, и у глуми. Било је напорно, али сваки труд се исплати. Највећи утисак су ми оставиле песме „Пијанство“, „Међу својима“, „На Калемегдану“… – изјавио је Никола Поповић, ученик четврте године Машинско-саобраћајне школе, који је у филму играо песника Диса.
А посебна част за младог Поповића је што је његов чукундеда Владимир Поповић крстио Владислава Петковића Диса.