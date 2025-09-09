ГРАДСКИ ОДБОР СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ: НА СКУПУ ПРОТИВ БЛОКАДА 90 ОДСТО ЧАЧАНА

Начелник Моравичког управног округа Марко Парезановић изјавио је да је више од четири хиљаде људи из Чачка послало поруку мира и слоге и да желе, пре свега, нормалан живот. Према његовим речима, та масовност је највише погодила учеснике контраскупа који нису успели да их уплаше и растерају…
– Огроман број присутних је показатељ шта људи у овом граду желе, а посебно је значајно што су дошли, иако месецима трпе најгоре могуће увреде, притиске, омаловажавања, таргетирања – сматра Парезановић. Захвалио је свима који се се у недељу, 7. септембра, окупили испред Градске управе на скупу „Чачак против блокада“ и прошетали главним градским улицама.
Парезановић је уверен да не би настале тензије да је на тај скуп дошло мање људи и да би, у том случају, било ругања, подсмеха, циркуса. Како је напоменуо, контраскуп је организовао део опозиције.
– Свесно су организовали тај контраскуп у нади да ће застрашити и смањити број присутних. Међутим, као што се могло видети, нико се због тога није посебно узбудио. Више од четири хиљаде суграђана је изашло на улицу. То је био својеврстан шок за њих. Сав бес који су они показали тог дана је последица масовности скупа против блокада, што нису очекивали. И када су постали свесни каква порука се шаље из Чачка, настали су хаос и вређања, покушаји да спрече шетњу централним градским улицама. Сви су храбро прошли поред њих, прошетали улицама и послали лепу слику. Када је шетња завршена, нападали су жешће, гађали камењем, разбили су стакло на Дому културе. Хвала Богу да тај камен није никога погодио, а било је много жена, деце, представника удружења особа са онвалидитетом, али, очигледно, због тога нико није марио – изјавио је Парезановић.
Он је навео и да су када је шетња завршена, уследили напади на суграђане који су се аутобусима враћали у Заблаће, Слатину, Прислоницу и остала околна места. Назначио је и да је више од 90 одсто Чачана присуствовало скупу против болакада и да су тога дана одржани скупови у Лучанима, Пожеги, Краљеву и осталим околним местима.
Скупови за и против блокаде били су тема конференције за новинаре у Градском одбору Српске напредне странке. Одржана је два дана касније, у уторак, 9. септембра.
Марко Парезановић изјавио је на конференцији и да су поједини учесници скупа за блокаду на протесте понели ножеве.
– Видели смо то својим очима! Људи у овом граду не желе да живе у атмосфери мржње сукоба. То се најбоље види о колико их је подржало, 250 од 100 хиљада становника. Нису добили ни подршку људи који су против власти. Мржња никада није победила, нити ће победити – напоменуо је Парезановић.