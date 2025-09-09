G.Milanovac

ГОРЊОМИЛАНОВАЧКА СЕЛА ДОБИЈАЈУ НАЈМОДЕРНИЈУ ЕЛЕКТРОМРЕЖУ

ВРЕДНОСТ РАДОВА 30.000.000 ДИНАРА

У засеоку Беле Воде – Петковићи, у Луњевици, где има око 30 домаћинстава и викенд кућа, у току је обнова електромреже, која је постављена пре више од три деценије и због дотрајалости је често изазивала прекиде у снабдевању електричном енергијом. Локацију је посетио Дејан Ковачевић, председник Општине, који је истакао значај овог пројекта.

– Првенствено, желим да захвалим Стојану Васовићу, директору огранка Електродистрибуције Чачак, као и новом руководиоцу погона у Горњем Милановцу, Александру Миловановићу, који су препознали потребе грађана, пре свега, на целом подручју и изашли локалној управи у сусрет тако што су финансирали укупно седам мрежа које ће се радити у наредним данима у седам различитих месних заједница. Укупна дужина мрежа је преко 15 километара, а вредност радова износи више од 30.000.000 динара – рекао је Ковачевић.

У Луњевици, се тренутно ради на мењању старе дрвене бандере новим бетонским, са сноп каблом.

– Ово ће значајно олакшати живот мештанима, јер код оваквих мрежа више неће долазити до нестанка електричне енергије приликом јаког ветра, када се жице споје једна са другом. Ово је потпуно нови начин транспорта електричне енергије, много безбеднији него до сада. Као што знате, сваке године се мора обављати раскрeсивање где се жице спајају са растињем како не би долазило до хаварија. Са овом инвестицијом, тај део се значајно смањује, што представља огроман финансијски бенефит за општину Горњи Милановац. Као што смо и на почетку овог мандата истакли, трудићемо се да до краја мандата свако село добије сноп кабл, како би електрична енергија стигла до сваке куће – навео је председник Општине.

Већ почетком наредне седмице, екипе се премештају у Брезовицу, која је следеће у низу села, која ће до краја године добити сигурнију и модернију електромрежу.

Кабинет председника Општине Горњи Милановац

