„LA CASA GARASA“ У ДУЧАЛОВИЋИМА, ОАЗА МИРА И ЛЕПОТЕ

Иако су сеоска домаћинства у Драгачеву махом у етно стилу, оно што се разликује од стандардне понуде, управо је сеоско туристичко домаћинство „La Casa Garasa“, које се налази у селу Дучаловићи, подно планине Овчар. Радиша Радојичић са супругом, братом, оцем и мајком одлучио је да уђе у причу сеоског туризма пре скоро две године. Породична оаза настала из љубави према традицији и заједништву одлично је место за одмор и уживање уз кућни биоскоп и биоскоп на отвореном. Љубазни домаћини су ту да свима отворе врата свог дома са пуно пажње, поштовања и посећености.

– Отац је пре неких годину и по дана дао предлог да почнемо да се бавимо сеоским туризмом, ја сам то оберучке прихватио. После неколико година проведених у Словенији, одлучио сам да се вратим и да уђемо у ту причу, тако је настала „La Casa Garasa“. Почели смо да радимо баш зато што је наш крај предео изузетних одлика, има шта да понуди. Свако од чланова породице има свој део посла и максимално смо ангажовани – рекао је Радиша Радојичић.

Боравак у викендици привлачи бројне туристе, пре свега, због природе, пријатног амбијента и љубазних домаћина. Поред фантастичног погледа који се пружа са терасе и базена, читава околина представља праву оазу мира у којој се само може уживати. Радиша је неколико година живео у Словенији, па је током боравка тамо схватио да је управо ова држава добар пример праксе како се развија и напредује сеоски туризам.

  – Видео сам да је сеоски туризам у Словенији доста заступљен, људи воле да оду у природу, да уживају, да се повежу са њом, да се опусте, напуне батерије, једноставно да одморе главу од свакодневних обавеза, то је нешто што нам је свима у неком моменту потребно. Многобројни људи из иностранства долазе код нас, јер им се допада наш крај и наравно Србија – испричао је наш саговорник.

Добро обавештени, вредни и пуни идеја, Радојичићи свој објекат покушавају да прилагоде потребама савременог туристе. С обзиром на то да им природа и окружење пружају одличне услове, апсолутно су у предности и иду одличним путем. У близини викендице налазе се бројни манастири, извори лековите воде, пешачке стазе.

 – Кућа је обложена дрветом, али није класична А форма. Модерно је опремљена, има све што је потребно, кухињу, дневну собу, поседујемо и базен у дворишту. Нудимо прелеп поглед са терасе који се пружа неколико стотина километара. Желимо да пратимо трендове и да видимо шта је људима занимљиво, како бисмо могли да им приуштимо задовољство. Гледамо шта је у жижи интересовања, трудимо се да им пружимо максималан угођај. У плану имамо пружимо неке додатне садржаје у кућици, али о том потом – рекао је саговорник „Чачанског гласа“.

Иако у својој понуди немају оброке, љубазни домаћини својим домаћим, провереним производима радо послуже госте. Радишина мајка, као и свака вредна жена из ових крајева, слатку зимницу припрема по традицоналним рецептима.

 – Код нас гости немају могућност оброка, уколико га не спреме сами, још увек нисмо развијени у том погледу. Наравно, нудимо им неке своје производе, ракију, џемове, слатка, компоте. То су наши домаћи производи које моја мајка прави за нас у кући, али пошто је заљубљеник у кухињу, тога има доста, тако да можемо понудити и гостима – рекао је Радојичић.

Цене смештаја разликују се у односу на то које је годишње доба.

–  У летњој сезони, од почетка маја преноћиште у „La Casa Garasi“ је 80 евра за две особе, минималан број ноћења је два. Од почетка октобра цена је 90 евра. Капацитет је за четири особе када је реч о преноћишту, а када говоримо о дневној варијанти капацитет је око 30 особа – казао је Радојичић.

Уколико имате жељу да уживате у модерној кућици, ушушканој подно Овчара, Радишу можете контактирати путем Инстаграм странице: La Casa  Garasa.

Фото: Архива саговорника

Виолета Јовичић

