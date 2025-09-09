Društvo

МЕДАЉЕ ЗА ЧАЧАНЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ ТАКМИЧЕЊУ У ГОВОРНОМ ПИКАДУ

admin Komentara (0)

Клуб „Градац 032“ освојио бронзану медаљу. Појединачно Срђану Мариновићу припало сребро.

На Међународном турниру у говорном пикаду за слепе и слабовиде чачански Клуб „Градац 032“ освојио је треће место у изузетно јакој конкуренцији. Такмичило се седам екипа из Словеније, Хрватске, Републике Српске, Босне и Херцеговине и Србије. Велики успех забележио је Срђан Мариновић ( Б2 категорија слабовиди), освојивши сребрну медаљу у појединачном наступу.

Међународни турнир у говорном пикаду за слепе и слабовиде одржан је 30. и 31. августа у Виском, у Босни и Херцеговини. Клуб из Чачка представљали су Бранка Трифуновић (Б2), председник и вођа тима, првакиња Србије у говорном пикаду, Срђан Мариновић, освајач сребра у појединачној конкуренцији, Милисав Стефановић (Б1 слепи) и Срђан Новаковић (Б1).

„Градац 032“ учествује у такмичењима, упркос ограниченим финансијским средствима.

– Ова медаља и пласман показали су да су страст, преданост и брилијантна организација непроцењиви капитал –  каже председница клуба Бранка Трифуновић.

Клуб наставља да бележи успехе и позива заједницу, спонзоре и љубитеље спорта да их подрже како би могли да наставе такмичења на турнирима и да тако развијају и промовишу своју средину и осигурају још импресивније резултате у наредном периду.

– Посебну захвалност упућујемо Мирели Вилотијевић која нас је својим аутом одвезла у Високо и била нам пратилац током целог такмичења. Њена посвећеност омогућила нам је и да пружимо свој максимум – напомињу чланови Клуба „Градац 032“.

Slične Vesti
Društvo

„PS Fashion“ autfiti zablistatli na Sunsat Fashion reviji u Ulcinju

G. D.

PS Fashion autfiti zablistatli na Sunsat Fashion reviji u Ulcinju Proteklog vikenda PS Fashion brend predstavio je svoju novu kolekciju na Sunsat Fashion reviji, održanoj na Velikoj plaži u Ulcinju.  Deset upečatljivih autfita kreiranih za smelu, slobodnu ženu koja živi u skladu sa svojom prirodom, oduševilo je prisutne ljubitelje mode i medije. Autentičnosti modela dodatno […]

септембар, Фото: Дарка Симеуновић
Društvo

Тмурно, кишовито и ветровито, од сутра нешто топлије

G. D.

Извор:РТС Још један тмуран и кишовит дан је пред нама. Жива у термометру неће премашити 19. подељак. У наредним данима очекује нас нешто топлије време Први дан ове недеље обележиће умерено до потпуно облачно и хладно време, местимично са кишом. Више падавина очекује се у Војводини и деловима западне Србије. После подне и увече постепени […]
Društvo G.Milanovac Saobraćaj

Сутра од 7 до 12 часова за саобраћај затворен део улице Милоша Ђурића

Z. Ј.

Због бетонирања међуспратне плоче у оквиру радова на доградњи објекта три Предшколске установе „Сунце“ у Невадама сутра у времену од 7 до 12 часова биће затворен за саобраћај део улице Милоша Ђурића поред објекта вртића. Грађани ће у периоду извођења радова моћи да користе алтернативни путни правац. Кабинет председника општине Горњи Милановац

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.