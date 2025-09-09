Slične Vesti
Kultura

Имагинарно путовање кроз кубанску уметност живљења

vladecaglas

Начин на који доживљавамо егзотичне дестинације често се измени када разгрнемо слој по слој историје и културе тог поднебља! Чачани који су се у четвртак и(ли) петак увече, 17. и 18. августа, определили да посете Градску библиотеку Чачак, имали су прилику да бесплатно и брзо крену на имагинарно путовање до земље која је синоним за […]
Kultura Obrazovanje

Дечји октобар у Библиотеци

G. D.

Након успешно обележене Међународне дечје недеље која се ове године одвијала од 3. до 9. октобра под слоганом „Шта детету треба да расте до неба?”, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис” наставила је дружење са најмлађим суграђанима. Библиотека се укључила у програм групних посета установама културе којим су обухваћени ученици четвртог разреда свих основних школа са […]
Grad Kultura

Оркестар ”Стари град” вечерас у Културном центру Чачак

G. D.

Оркестар ”Стари град” у четвртак, 23. новембра, у Великој сали КЦЧ, у 20:00 часова, одржаће свој годишњи концерт ,,Од Мораве до Панонског мора“, са гостима. На репертоару су песме са првог и другог албума који се очекује у првој половини 2024. године. Организација: Музички програм Културног центра Чачак. Улаз је слободан уз бесплатне улазнице које […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.