У Галерији Народног музеја у Чачку у среду, 10. септембра, у 19 сати, биће отворена изложба слика проф. др Милана Ристовића, под називом “Резиме“.
