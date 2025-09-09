Društvo

ТЕМПЕРАТУРА И ДАЉЕ ИЗНАД ПРОСЕКА ЗА ОВО ДОБА ГОДИНЕ

Наставља се натпросечно топло и сунчано време. Највиша дневна температура до 34 степена. Киша и локални пљускови, уз мањи пад температуре, очекују се после подне и увече у среду. Најнижа температура од 11 до 19 степени, највиша од 30 до 34 степена.

Фото: В. Јовичић

Ујутро на северу Војводине, а после подне у брдско-планинским пределима могућа је ретка појава краткотрајне кише или пљуска, понегде и уз грмљавину.

Реуматски болови и нерасположење код метеоропата

Биометеоролошка ситуација ће изазвати уобичајене тегобе код већине хроничних болесника.

Опрез се светује астматичарима и особама са повишеним крвним притиском. Код метеоропата су очекивани реуматски болови и нерасположење.

Пажња се препоручује свим учесницима у саобраћају.

