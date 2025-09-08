ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО НА СУБВЕНЦИЈЕ ЗА КУПОВИНУ ТРАКТОРА ПОТПИСАЛИ УГОВОРЕ

Ове године из градског буџета опредељено је 145.000.000 динара за подситацијна средства у пољопривреди за 563 пољопривредника који су испунили услове. Конкурс је био обједињен за 2024. и 2025. годину.
Данас је у Прељини прва група пољопривредника која је остварила право на субвенције за куповину трактора потписала уговоре. Захваљујући субвенцијама купљено је 69 трактора.
– Ове године опредељена је рекордна сума и сви они који су имали валидну документацију добили су средства. Овај број трактора говори о томе да је село економски ојачало и захваљујући томе су људи могли да конкуришу за субвенције и да купе тракторе који су између 15.000 и 20.000 евра. Новчана средства у износу од 700.000, опредељена су за куповину трактора, док је за остале мере било опредељено 500.000 динара. Пољопривредне машине су најскупље, зато су и наше субвенције повећане, јер су трактори најпотребније машине – рекао је Владан Милић, заменик градоначелника и додао да ће исплата новца пољопривредницима бити за 15 дана.
Гвозден Петровић из Липнице, иако је у пензији, бави се пољопривредом и како истиче куповина нове механизације доста олакшава његов рад.
– Бавим се воћарством и сточарством, имали смо стари, који је био у лошем стању, сада смо добили субвенције за набавку новог трактора и купили смо YТО 354. Њиме је много лакше радити, посебно у мојим годинама. Добијао сам и раније субвенције за прикључне машине од локалне самоуправе, драго ми је што мисле о селу, јер овакве ствари нам доста олакшавају посао – рекао је Петровић.
Породица Милована Ружичићa из Балуге бави се повртарством, па им је свака помоћ добродошлa.
– Бавимо се повртарством, производимо паприку и зелену салату. Субвенције нам много значи, без њих већина нас не би могла да купи тракторе и машине које су потребне за рад. Уз помоћ ове субвенције купио сам Lovov трактор 75 КS било је учешће 20 одсто – казао је Ружичић.
И на другу страну Мораве отишао је велики број трактора.
– Много нам значи оваква помоћ, ми морамо да инвестирамо пун износ, а онда чекамо да ли ћемо добити или не, тешко је и то, ове године кроз субвенције прихватили су и тракторе купљене прошле године. Требало би више субвенцијама подстицати младе људи, како би остали на селу и како би се бавили пољопривредом – рекао је Велибор Милутиновић из Катрге.
Друга група пољопривредника која је остварила право на субвенције за куповину трактора уговоре ће потписати ускоро.
Виолета Јовичић