Grad

ЗАВРШЕНА СЕЗОНА НА ГРАДСКИМ КУПАЛИШТИМА – ЛЕТУ ЈЕ КРАЈ!!!

vesna Komentara (0)

Први септембарски дан утишао је дојучерашњу грају на градским базенима, на којима су многи Чачани свих генерација тражили спас од паклене врелине лета. Другачија слика је и на Градској плажи, мада је још купача који „пркосе“ све ближем крају лета. И званично, крај сезоне на моравској плажи поред бране, као и на базенима, био је последњи дан августа.

У Спортском центру „Младост“, које газдује градским купалиштима, оцењују да је овогодишња сезона на градским базенима, која траје од 6. јуна до 31. августа, била веома успешна. Слично је било и на Градској плажи, на којој је сезона почела мало касније, јер је правило да се уставе на брани спусте када се заврши школска година, а овог лета то је било тек крајем јуна.

Дејан Коларевић из СЦ „Младост“

– Када кажемо успешна, мислимо прво на безбедност. Нисмо имали никаквих инцидентних ситуација на базенима, ни на плажи. Све је било добро, погодовали су временски услови и имали смо велику посету на базенима, која је била на нивоу просека ранијих сезона. Ове године имали смо више продатих сезонских и месечних улазница. Такође, сви вуковци основних и средњих школа имали су право на бесплатан улаз на базен. Биле су обезбеђене редарска, спасилачка и медицинска служба. Наши запослени активно су радили у припреми сезоне купања, као и током сезоне. Надам се да смо оправдали очекивања – рекао је Дејан Коларевић из СЦ „Младост“.

Током летњих месеци на Градским базенима реализовани су бројни програми. Традиционално је организована школа пливања. И ове године за ову школу могли су да се пријаве и одрасли.

– Сваке године неколико стотина наших суграђана, пре свега, млађих, успева у нашој школици да открију тајне пливања. Бројне генерације су овде научиле да пливају. Школа за одрасле била је у поподневним часовима и заиста је била веома посећена. Као и ранијих година имали смо и игре на води. На Градској плажи је одржано и неколико веома посећених фестивала – навео је Коларевић и подсетио да је Градски базен отворен далеке 1977. године. Прво је изграђен велики, а затим и мали базен. Поред ова два, изграђен је и базен за непливаче, а на малом базену постављен је и тобоган.

Мада ће и септембар, према временским прогнозама, имати много сунчаних дана, базени неће радити. На питање многих зашто не продужити сезону купања, Коларевић одговара:

– Сведоци смо да је посета базенима драстично опала последњих десетак дана августа, иако је било лепо време. То се дешава сваке године, ђаци почну припреме за школу, па и родитељи имају много прече обавезе…

Одмах по завршетку сезоне почело је чишћење и уређење базена, који ће већ за неколико дана изгледати потпуно „пусто“, као да претходна три месеца ту нису биле „армије“ купача.

В. Т.

Slične Vesti
Društvo Grad

ПРАЗНИК ДОНЕО ДВА ДЕЧАКА И ЈЕДНУ ДЕВОЈЧИЦУ

vladecaglas

Према информацијама из Породилишта Градске болнице Чачак, у недељу, 28. августа рођене су три бебе. На свет су дошла два дечака и једна девојчица!
Grad Kultura

ФИЛМ „ИЗОЛАЦИЈА“ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ЧАЧАК

G. D.

ИЗОЛАЦИЈА Србија, 2024, 81 мин, драма Велика сала Културног центра Чачак, понедељак и уторак, 4. и 5. новембар 2024. године, у 20:00. У забачену научну станицу смештену у напуштеним шумским дубинама, стиже истраживач Јован да би проучавао дивље животиње. На почетку, самоћа му се чини као идеалан бег од цивилизације, али убрзо отпочињу необјашњиви догађаји. […]
Grad

У ЧАЧКУ ОДРЖАНО САВЕТОВАЊЕ О СЕОСКИМ ВОДОВОДИМА – НЕОПХОДНА ВЕЋА УЛАГАЊА

vesna

Један од водећих проблема блиске будућности биће, по многим проценама, недостатак квалитетне воде за пиће. Србија се још увек сврстава у земље које, бар за сада, немају овај проблем. Неповољнија ситуација је у селима, где су домаћинства прикључена на локалне водоводне мреже или бунаре. Мештани, поред недовољне количине воде, често муче муку са исправношћу. Да […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.