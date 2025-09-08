ЗАВРШЕНА СЕЗОНА НА ГРАДСКИМ КУПАЛИШТИМА – ЛЕТУ ЈЕ КРАЈ!!!

Први септембарски дан утишао је дојучерашњу грају на градским базенима, на којима су многи Чачани свих генерација тражили спас од паклене врелине лета. Другачија слика је и на Градској плажи, мада је још купача који „пркосе“ све ближем крају лета. И званично, крај сезоне на моравској плажи поред бране, као и на базенима, био је последњи дан августа.
У Спортском центру „Младост“, које газдује градским купалиштима, оцењују да је овогодишња сезона на градским базенима, која траје од 6. јуна до 31. августа, била веома успешна. Слично је било и на Градској плажи, на којој је сезона почела мало касније, јер је правило да се уставе на брани спусте када се заврши школска година, а овог лета то је било тек крајем јуна.
– Када кажемо успешна, мислимо прво на безбедност. Нисмо имали никаквих инцидентних ситуација на базенима, ни на плажи. Све је било добро, погодовали су временски услови и имали смо велику посету на базенима, која је била на нивоу просека ранијих сезона. Ове године имали смо више продатих сезонских и месечних улазница. Такође, сви вуковци основних и средњих школа имали су право на бесплатан улаз на базен. Биле су обезбеђене редарска, спасилачка и медицинска служба. Наши запослени активно су радили у припреми сезоне купања, као и током сезоне. Надам се да смо оправдали очекивања – рекао је Дејан Коларевић из СЦ „Младост“.
Током летњих месеци на Градским базенима реализовани су бројни програми. Традиционално је организована школа пливања. И ове године за ову школу могли су да се пријаве и одрасли.
– Сваке године неколико стотина наших суграђана, пре свега, млађих, успева у нашој школици да открију тајне пливања. Бројне генерације су овде научиле да пливају. Школа за одрасле била је у поподневним часовима и заиста је била веома посећена. Као и ранијих година имали смо и игре на води. На Градској плажи је одржано и неколико веома посећених фестивала – навео је Коларевић и подсетио да је Градски базен отворен далеке 1977. године. Прво је изграђен велики, а затим и мали базен. Поред ова два, изграђен је и базен за непливаче, а на малом базену постављен је и тобоган.
Мада ће и септембар, према временским прогнозама, имати много сунчаних дана, базени неће радити. На питање многих зашто не продужити сезону купања, Коларевић одговара:
– Сведоци смо да је посета базенима драстично опала последњих десетак дана августа, иако је било лепо време. То се дешава сваке године, ђаци почну припреме за школу, па и родитељи имају много прече обавезе…
Одмах по завршетку сезоне почело је чишћење и уређење базена, који ће већ за неколико дана изгледати потпуно „пусто“, као да претходна три месеца ту нису биле „армије“ купача.
В. Т.