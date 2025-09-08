САТАРАШ НАЈБОЉЕ ПРИПРЕМИЛА ЕКИПА „НИЈЕ ЛАКО”

Моравско село Заблаће, познато по великом песнику Владиславу Петковићу Дису, ученим људима и вредним домаћинима, било је домаћин осаманесте манифестације „Плодови западног поморавља“. Ова привредно културна манифестација из године у годину окупља све већи број љубитеља дружења, који се труде да најбоље припреме сатараш, прасеће и јагњеће печење, а од пре две године и специјалитет од меса од моравки, аутохтоне расе свиња. Управо тако она тежи ка томе да добије и епитет гастрономска.
– Ове године учествовало је 37 екипа. На берзи хране излагали су произвођачи који излажу у оквиру „Моравског маркета”, али и они који излажу ван њега. Поред производа од воћа и поврћа, имали смо и домаће радиности, пчелиње производе, ручне, хеклане радове. До прошле године смо имали три категорије такмичења, припрема сатараша, јагњећег и прасећег печења, а онда смо уврстили и припрему меса од моравки, аутохтоне сорте свиња, која је обновљена на планини Јелици – рекао је Цане Јовановић, члан Организационог одбора привредно туристичке манифестације „Плодови западног поморавља“.
Као и у другим селима овог краја, тако и у Заблаћу, некада су штале, обори и торови били пуни, ниједно летње вече није се могло замислити без дружења у комшилуку, ипак, времена су се променила. Иако је доста тога другачије, ово моравско село, још увек се не да. Захваљујући вредним мештанима, који упркос обавезама налазе времена за дружење, ова манифестација опстаје, а Заблаће живи. Поред летњег Аранђеловдана, када је вашар, порта Цркве Светог Архангела Гаврила, пуна је и за време „Плодова западног поморавља“.
– Ми смо са три дана, свели манифестацију на један дан, али то не умањује њен значај. Прилагођавамо се тренутку, одржавамо је у животу, трошкови организације су порасли, буџет је остао исти. Можемо слободно да кажемо да смо по посећености, одмах после Купусијаде, јер сваке године долази све већи број људи. Манифестацијa није угасила вашар, који је 26. јула, што је добро. Иако су два догађаја у кратком периоду, свако има своје госте, своју посећеност – казао је Јовановић.
Председник жирија Зоран Живановић, сврстан у Витешски ред аматера кувара Војводине и Србије, истакао је да га радује све већи број људи на сеоским манфестацијама, попут ове.
– Поново сам дошао на ову прелепу манифестацију, изненађен сам и веома ми је драго што ове године има више људи него прошле године. Драго ми је да се народ враћа на село и посећује овакве манифестације. Главни критеријуми по којима смо оцењивали односе се на то да прасеће печење мора бити добро испечено, корица мора бити хрскава и не сме бити преслано. Када је реч о старашу, он мора бити добро скуван, лук мора бити упржен и такође, ни он не сме бити преслан – рекао је Живановић.
ПРИПРЕМА САТАРАША:
- „Није лако”
- „Тринаесто прасе”
- „Моравски маркет”
ПРИПРЕМА ПРАСЕЋЕГ ПЕЧЕЊА:
- „Моравски пуваћи”
- „Дружина Бата Јаковљевића”
- „Занатлије Јевтовић”
ПРИПРЕМА ЈАГЊЕЋЕГ ПЕЧЕЊА:
- „Кумови Бошко Јевтић”
ПРИПРЕМА МЕСА ОД МОРАВКЕ:
- „Холестерол”
- „Газдинство Беркић Омашница”
- „Велисављевић Дубац”
Поред такмичења у припреми меса и сатараша, у оквиру манифестације одржани су и Берза хране и Фестивал кућног пиварства. Манифестацију је употпунио култуно-уметнички програм, у коме су учествовали: КУД „Радиша Поштић”, ФА „Дукати”, Хор Економске школе, ученици ОШ „Владислав Петковић Дис”, КЦ „Самаила”, здравичар Југослав Грбовић, Певачка група „Драгачевци”.
Организатори манифестације су: Месна заједница Заблаће, Центар за неговање традиције и Удружење „Здрав дух“, а покровитељ је Град Чачак.
Виолета Јовичић