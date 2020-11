Evo kakvo nas vreme očekuje do kraja novembra i kada će pasti prvi sneg

Do kraja meseca nas očekuje nestabilno i hladno vreme. U toku dana je moguć sneg na planinama.



U Srbiji u četvrtak suvo i sa sunčanim intervalima. U košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura od 10 do 14°C. U petak sa severozapada novo naoblačenje i zahlađenje sa kišom, na planinama sa snegom, temperatura u padu, a duvaće jak severozapadni vetar. U subotu na severu i zapadu Srbije razvedravanje, pa će tokom dana biti suvo, a u ostalim predelima biće oblačno sa kišom, susnežicom i snegom, uz prestanak padavina do kraja dana. U nedelju suvo. Za vikend veoma hladno, u subotu i uz jak severozapadni vetar, a maksimalna temperatura biće od 4 do 8°C.



Kraj novembra doneće vreme u skladu sa kalendarom, uz jutarnje temperature oko 0°C i dnevne oko 5-6°C, pa ne bi bio isključen ni prvi simblični sneg i u nižim predelima Srbije.



Prema rečima meteorologa RHMZ Nedeljka Todorovića, snega će biti već u petak na subotu, ali samo uvišim predelima zemlje.