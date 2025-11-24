Kultura Uncategorized

Film „PTICA“ u KCČ

PTICA

V. Britanija, 2024, 118 min, drama

Dvanaestogodišnja Bejli živi sa polubratom Hanterom i infantilnim ocem Bagom u skvotu u severnom Kentu. Otac nema mnogo vremena za decu, a Bejli se bliži pubertetu i traži pažnju i avanturu negde drugde. Susret sa novim prijateljem, jednom zaista neobičnom „pticom“, promeniće joj život. Izuzetna glumačka igra Kiogana i Rogovskog učiniće i ovaj film Andree Arnold, vodeće rediteljke britanske soc-relaističke filmske scene (Fish Tank i American Honey) nesvakidašnjim kinematografskim doživljajem.

Uloge: Beri Kiogan, Franc Rogovski, Nikija Adams, Džejms Nelson-Džojs, Džesmin Džobson

Režija: Andrea Arnold

Ponedeljak i utorak, 24. i 25. novembar 2025.
Velika sala Kulturnog centra Čačak, u 20:00

