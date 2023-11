Filmski i video program Umetničke galerije

Filmski i video program Galerije u ponedeljak, 13. novembra u 20 časova predstavlja video radove Umetničke asocijacije artterror. Biće prikazano sedam video radova. Po izboru autora, uz razgovor sa Stevanom Vukovićem, filozofom i istoričarem umetnosti, urednikom Filmforuma u Studentskom kulturnom centru Beograd.

Program projekcije:

tableau vivant (TV) (2023), 5’16’’ twinkle twinkle little star (1996), 3’26’’ trinity rgb (2008), 6’03’’ away from home (2016), 4’38’’ st. famine (1992), 5’01’’ unstable landscapes (2023), 3’10’’ h-eaven (2000), 3’19’’

ukupno trajanje: 30’53’’

Pozivamo vas na još jedno nezaboravno druženje ponedeljkom uveče u zagrejanom prostoru Galerije. Program se održava uz podršku Ministarstva za kulturu Republike Srbije, a ulaz je slobodan.

Umetničku asocijaciju artterror čine vizuelna umetnica i novinar u kulturi Milica Lapčević i filmski montažer i producent Vladimir Šojat. Delovanje ove umetničke grupe u zajedničkim projektima bazira se na principu nezavisne, otvorene platforme multidisciplinarnosti i eksperimenta, u traganju za različitim konceptualnim i kompozicionim rešenjima (pokretne) slike. Većina video radova se bazira na poetsko-performativnim zabeleškama u kojima su često sami autori izvođači, uz vizuelno i semantičko promišljanje kontroverznih društvenih i filozofskih pitanja. Autori uvode angažovane, kritičke i ironične načine obrade tema, kao i refleksivno posmatranje uzajamnog stvaralačkog i ličnog odnosa. U okviru stvaralaštva artterrora referentne teme su i odnos prema prošlosti (totalitarizmu), rekontekstualizacijе avangardnih ideja i težnji, specifičan montažerski postupak, semiotička istraživanja sekvenci iz filmske i muzičke istorije, tranzicije poezije i vizuelnih struktura te različite reprezentacije tela.

Pored nekoliko video instalacija, artterror se, u periodu od tri decenije, predstavio na velikom broju festivala i izložbi u zemlji i inostranstvu: u Stockholmu, Geteborgu, Njujorku, Parizu, Desau, Firenci, Londonu, Sofiji, Atini, Solunu, Vigou, Ljubljani, Novom Sadu, Beogradu, Vršcu, Podgorici, Klermon Feranu, Moskvi, Kelnu, Oslu, Vroclavu, San Francisku, Pasadeni i Bergenu. Video “Chromo.zones” ovenčan je nagradom “Sphynx” na festivalu “Video Medeja “u Novom Sadu. Slike i video radovi se nalaze u kolekcijama u Briselu, Stokholmu i Malmeu, STV 2 – Stokholm, Švedska, kao i MSUB-Beograd.

Retrospektive artterror produkcije održane su u Muzeju jugoslovenske kinoteke, u SKC-u u Beogradu, kao i u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Godine 1997, 1998, 1999, 2003, 2007, 2017. i 2023. kratki i eksperimentalni filmovi i video radovi prikazani su na Martovskom festivalu dokumentarnog, kratkometražnog, animiranog i eksperimentalnog filma u Beogradu. Umetnički prostori u kojima su prikazani radovi iz artterror produkcije su između ostalih: PS.1 The Kitchen (Njujork), Moderna Museet (Stockholm), Centre Georges Pompidou (Paris), Bauhaus (Dessau), WRO (Wroclaw), Gradska galerija (Ljubljana), Fylkingen (Stockhom), Stazione Leopolda (Firenza), Landmark (Bergen), Vue Leicester Square (London), Pasadena Museum of American Art (Pasadena), ICA (San Francisco), Kulturni Centar Beograda (galerija Podroom), Savremena Galerija Pančevo, Galerija savremene umetnosti Zrenjanin, Literaturhaus (Graz), Tesla Lab (Graz), Schaumbad Freies Atelierhaus (Graz), CRO 10 (New York), MSU (Beograd) i drugi. Najpoznatiji naslovi video, kratkih i ekperimentalnih radova asocijacije artterror su: ”Shadows look very different today”, ”Platstadt”, ”Death of Mrs. Lenine”, ”Fiskarens drom om rikedom”, ”Angel of tomorrow”, ”Faces of love”, ”Mechanique folie”, ”Bus stop to heaven”, ”Movements maritimes”, ”St. Famine”, “Twinkle twinkle little star”, “How… (history of world: confusion)”, “Alter peace (native)”, ”Chromo.zones”, “H-eaven”, ”Away from home”…

Milica Lapčević, rođena u Beogradu, Jugoslavija. Studirala je na Univerzitetu u Bergenu, Norveška, (istorija umetnosti), Filološkom Fakultetu u Beogradu (anglistika), diplomirala na FLU, (odsek slikarstva). Postdiplomske studije je pohađala na Kraljevskoj Akademiji (Kongl. Konsthogskolan), Stokholm, Švedska na Departmanu za video i nove medije. Osnivač je i član nezavisne umetničke asocijacije artterror film & video od 1989. godine. Članica ULUS-a. Autor i urednik radijskih emisija iz kulture na radiju Studio B od 2001. godine. Bavi se fotografijom, filmom, videom, instalacijama i proširenim medijima, likovnom kritikom, esejistikom i poezijom.

Vladimir Šojat, rođen u Zemunu, Jugoslavija. Diplomirao je na FDU, Beograd, na odseku filmske i TV montaže. Dobitnik je studentske nagrade “Slavko Vorkapić”. Postdiplomske studije pohađao je na istom fakultetu. Član je UFUTVS od 1988, kao i DOK Srbija od 2016. Osnivač je i član nezavisne umetničke asocijacije artterror film & video od 1989. godine. Radio je kao montažer i član promo-tima na RTV B92 od 2001. godine. Osnivač je producentske kuće Frakcija, 2015. Bavi se teorijom i istorijom filma, kroz predavanja i eseje.

Stevan Vuković je po vokaciji kustos, istoričar i teoretičar umetnosti. Diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i pohađao doktorske studije na istom odeljenju, kao i postdiplomske studije teorije umetnosti u na Jan van Eyck Aakademie u Mastrihtu i studije umetnosti u javnom prostoru na Bahaus Dessau, te i doktorske studije filozovije i istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Objavljuje tekstove o savremenoj likovnoj umetnosti, teoriji i filozofiji umetnosti u kontinuitetu od 1992. Član je Nezavisnog udruženja novinara Srbije, lokalne sekcije međunarodnog udruženja novinara (IFJ), te i likovnih kritičara (AICA). Dobitnik je nagrade Lazar Trifunović, za najbolji tekst o umetnosti u Srbiji 1998. godine, kao i nagrade Društva istoričara umetnosti za najbolju izložbu u Srbiji 2002. godine.