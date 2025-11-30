културни центар
ФИЛМСКИ ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК

ФИЛМСКИ ПРОГРАМ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК

УТОРАК И ЧЕТВРТАК, 2. И 4. ДЕЦЕМБАР

ЗООТРОПОЛИС 2 (анимирани, авантура, комедија)

Велика сала у 18.00 ч.

БУГОНИЈА (драма, црна комедија)

Велика сала у 20.00 ч.

Цена улазнице је 400 динара.

ВУЧИЋ: СРБИЈИ ПОТРЕБАН ЈАСАН ПЛАН ЗА БУДУЋНОСТ

На платоу испред Народне скупштине одржан jе централни догађај свенародног покрета сабора под паролом „Не дамо Србију“. Током јучерашњег и данашњег дана уприличен је свечани програм, а на штандовима представљене су локалне самоуправе. Председник Србије Александар Вучић обратио се грађанима истакавши да је Србији потребан јасан план за будућност. – Потребан нам је нови план […]

SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak, 10. septembar

SERVISNE INFORMACIJE za četvrtak, 10. septembar ELEKTRODISTRIBUCIJA Snabdevanje svih potrošača električnom energijom je uredno. Broj telefona za prijavu kvarova je 322-084. VODOVOD Kvarovi na vodovodnoj mreži: u Ulici Radiše Poštića, kod broja 14 (zatvorena voda),u Ulici Gvozdena Paunovića, kod broja 250, u Prijevoru, kod „Danilovića“. Kvarovi će biti sanirani u toku dana. Moguće je kratotrajno […]
У КЛИСУРИ ЗАПАЖЕНО МАЊЕ ПТИЦА

ПРВИ РЕЗУЛТАТИ ЗИМСКОГ БРОЈАЊА ПТИЦА ВОДЕНИХ СТАНИШТА У Овчарско-кабларској клисури ове зиме приметно је мање птица, у односу на исти период прошле године. Са друге стране, у доњем току Западне Мораве, низводно од Чачка, где је тренутно велико градилиште ауто-пута, њихова бројност је већа… Ово је део запажања чачанских волонтера током овогодишњег зимског пописа птица […]

