Film&video u Galeriji: Vladimir Nikolić i Stevan Vuković

Završetak ovogodišnje sezone Filmskog i video programa Galerije, umesto u redovnom terminu ponedeljkom, održaće se u sredu, 21. decembra u 20 časova. Takođe, promenjeno je i mesto održavanja, umesto u Galeriji „Risim“, zbog tehničkih razloga, ovaj program će se održati u Umetničkoj galeriji Nadežda Petrović, Cara Dušana 6.

Frejm iz video rada Vladimira Nikolica pod nazivom Ritam, 2001.

-Uspešnu sezonu filmskog i video programa zaokružićemo predstavljanjem

video radova i video instalacija Vladimira Nikolića, predstavnika Srbije

na ovogodišnjem, nedavno završenom 59. Venecijanskom bijenalu. Biće

prikazano devet video radova i dokumentacije video instalacija po izboru

Stevana Vukovića, filozofa i istoričara umetnosti, urednika Filmforuma u

Studentskom kulturnom centru Beograd – ističu u Umetničkoj galeriji.

Gosti na projekciji biće Stevan Vuković, koji će održati uvodnu reč i

predstaviti radove umetnika u kontekstu lokalne i međunarodne scene, sa

posebnim akcentom na njihov intermedijalni karakter i načine na koji

vrše remedijalizaciju slikovnh i video sadržaja, i autor, Vladimir

Nikolić, koji će tokom projekcije govoriti o načinima na koji su

osmišljavani i realizovani ti radovi. Nakon projekcije uslediće razgovor

sa publikom.

Ulaz je slobodan.

Program projekcije:

1. “Kako postati veliki umetnik”, 2001 (sa Verom Večanski). Video, 9 min

.5 sek.

2. Insert iz rada „Ritam“. 2001. Video 10 min. 45 sek. Video instalacija

(loop).

3. „Godišnjica smrti“, 2004. Video 4 min. Video instalacija (loop).

4. „Prvo ubistvo“, 2008. Dvokanalni video 2 min. 25 sek. Video

instalacija (loop).

5. Insert iz rada „Slika“, 2009. Video 10 min. 28 sek. Video instalacija

(loop).

6. „Čin u prostoru“; 2013. Video 3 min. 45 sek.

7. „Revolucija jednog čoveka“, 2014. Video 3 min.

8. Insert iz rada „Komunistička slika u veku svoje digitalne

reprodukcije“, 2017. Video 185 min. 46 sek.

9. Insert iz rada „800m“, 2019. Video 14′ 10“. Video instalacija

(loop).

+ foto dokumentacija načina postavljanja izložbe na 59. Venecijanskom

bijenalu.

O gostima:

Vladimir Nikolić živi i radi u Beogradu. Njegova umetnička praksa

obuhvata video, video performans, film i fotografiju. U ranijim radovima

Nikolić je istraživao mehanizme ritualnog potčinjavanja religijskom

autoritetu i tradiciji, kao i autoritetu istorije umetnosti. Tokom

svoje prakse izvodi institucionalnu kritiku i preispituje ulogu

umetnika u svetu umetnosti. U svom docnijem radu istražuje vizuelnu

percepciju i ideju vremena i prostora, kao i načine na koje se

potčinjavaju optici i novim tehnologijama. Izlaže na samostalnim i

grupnim izložbama, i učestvuje na više umetničkih rezidencijalnih

programa – Fondacija za civilno društvo (Njujork, 2003), Recollets

(Pariz, Francuska, 2007), Otto Prod (Marsej, Francuska, 2008), 24cc

(Rim, Italija, 2011), Tajms Muzej (Guangdžou, Kina, 2014), IASPIS

(Stokholm, Švedska, 2016), Tobačna 001 (Ljubljana, Slovenija, 2017).

Njegovi umetnički radovi nalaze se u međunarodnim privatnim i javnim

kolekcijama kao što su Centre Pompidu u Parizu, Muzej Coleção Berardo u

Lisabonu, Muzej savremene umetnosti u Beogradu, Muzej grada Beograda,

Vehbi Koç Foundation Contemproary Art Collection, MAXXI – Nacionalni

muzej umetnosti XXI veka u Rimu, itd. Predstavljao je Srbiju na 59.

Venecijanskom bijenalu 2022. godine samostalnom izložbom „Hod sa vodom“

Trenutno radi kao docent na odseku Novi mediji na Fakultetu likovnih

umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Više o umetniku i njegovim

radovima na: http://www.vladimir-nikolic.com/

Stevan Vuković živi i radi u Beogradu. Objavljuje tekstove o savremenoj

likovnoj umetnosti, teoriji i filozofiji umetnosti u kontinuitetu od

1992. Bio je višegodišnji saradnik mnogih časopisa, kao što su Projekat

(Novi Sad), New Moment (Beograd), Monitor (Podgorica), Košava (Vršac),

Contemporary (London), Spike (Beč), Springerin (Beč) Umjelec (Prag),

Zarez (Zagreb), kao i dnevnog lista Politka (kulturni dodatak). Objavio

je tekstove i u časopisu Documenta 12 (2007), Manifesta Journal 4

(2005), On Curating 16 (2013). Član je Nezavisnog udruženja novinara

Srbije, lokalne sekcije međunarodnog udruženja novinara (IFJ), te i

likovnih kritičara (AICA). Dobitnik je nagrade Lazar Trifunović, za

najbolji tekst o umetnosti u Srbiji 1998. Od 1996. radi kao samostalni

kustos. Osmislio je i realizovao je veći broj autorskih i koautorskih

izložbi, među kojima se izdvajaju: “Drugo jugoslovensko bijenale

mladih”, Konkordija, Vršac (1996) , “Balkan Konzulat: Misija Beograd”,

Rotor Galerija, Grac (2002), „Urban Fog of Belgrade” Urban Drift,,

Berlin, (2003.), “Belgrade Art Inc.” Secession, Beč (2004), “A

Dogumentary Approach”, Kunstverein München (2004), „Kada otvorim oči

vidim film,“ Moderna galerija, Ljubljana, (2010/11), „Poslednja mladost

u Jugoslaviji“, Muzej istorije Jugoslavije, Beograd (2011/12), „Pred

sudom“, Galerija Nadežda Petrović, Čačak (2016), “Smrt umetnosti! Živela

umetnost!”, 19. Bijenale umetnosti u Pančevu, 2020. Trenutno radi kao

urednik Filmforuma u Studentskom kulturnom centru u Beogradu.